Rozzano. Lo #sport in festa

(mi-lorenteggio.com) Rozzano, 16 settembre 2019 – Centinaia tra istruttori e piccoli atleti delle associazioni sportive daranno vita alla prima edizione dell’Open Day dello Sport in calendario domenica 22 settembre a partire dalle ore 15.00 nel parco del centro culturale Cascina Grande. Una girandola di esibizioni, prove, dimostrazioni accompagnerà le famiglie alla scoperta di tutte le sfumature dello sport rozzanese e sfocerà, alle 18.30, nella festa di colori, musica e allegria della prima edizione della Rozzano Color Run.

“Questo appuntamento – spiega il sindaco Gianni Ferretti – è dedicato alle famiglie e ai piccoli cittadini che possono trascorrere un pomeriggio insieme, provando e sperimentando le diverse discipline nelle aree verdi della Cascina, simbolo della cultura a Rozzano. Il mio augurio è che questa giornata – prosegue il sindaco – possa essere un momento di condivisione oltre che educativo. Credo molto nello sport come strumento per una crescita sana dei bimbi e sostengo con piacere le iniziative tese a promuovere la cultura dello sport in città.”

“Vogliamo promuovere l’attività delle associazioni con questa vetrina dedicata alle innumerevoli discipline sportive presenti in città, che per molti possono essere una vera scoperta – commenta Domenico Anselmo, assessore allo sport e alle politiche giovanili. La Rozzano Color Run rappresenta poi un valore aggiunto, perché tutti possano apprezzare lo sport come divertimento e socialità.”

La Rozzano Color Run è una corsa non competitiva aperta ad adulti e bambini che si snoderà per 5 km lungo le vie della città da Cascina Grande alla Piscina Comunale, in un contesto ricco di colori, musica e allegria per trascorrere insieme un pomeriggio indimenticabile. Allo scoccare di ogni 1000 metri percorsi i partecipanti verranno cosparsi dai getti di polvere colorata per giungere poi all’arrivo dove avrà inizio il fantastico fluo party.

Le iscrizioni sono aperte presso Ama Sport in via Perseghetto a Rozzano con le seguenti quote di partecipazione: 3 € per i bimbi (0-3 anni), 5 € per i ragazzi (4-13 anni) e 10 € per gli adulti; partecipazione gratuita, ma con obbligo di iscrizione, per gli iscritti AMA Sport, per gli iscritti alle associazioni inserire nell’Albo delle associazioni e per gli utenti con disabilità.

L’iscrizione include il kit gara con t-shirt bianca e 1 sacchetto colori che potrà essere ritirato presso il Centro Culturale della Cascina Grande a partire dalle ore 15:00 di domenica 22 settembre.

