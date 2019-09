Torna a settembre MEETmeTONIGHT – Faccia a faccia con la ricerca

(mi-lorenteggio.com) Milano, 16 settembre 2019 – La due giorni di divulgazione scientifica “MEETmeTONIGHT – Faccia a faccia con la ricerca” evento ufficiale della Notte Europea dei Ricercatori, torna il 27 e 28 settembre 2019.

Milano e Napoli, oltre a diverse città della Lombardia (Brescia, Castellanza, Cremona, Edolo, Lecco, Lodi, Mantova, Monza, Sondrio) e della Campania (Portici e Procida) ospiteranno incontri con i ricercatori, conferenze, proiezioni di film, concerti, spettacoli teatrali, stand di divulgazione per grandi e piccini che alzeranno il sipario sul mondo della ricerca scientifica a 360°.

Tutte le iniziative si concentreranno su cinque grandi aree tematiche: “Scienza e Tecnologia”, “Cultura e Società”, “Ambiente”, “Salute” e “Patrimonio Culturale”, saranno completamente gratuite, divertenti e accessibili a tutti.

Promotori dell’iniziativa sono Università di Milano-Bicocca, Politecnico di Milano, Statale di Milano, Federico II di Napoli e Comune di Milano.

Questi gli eventi di avvicinamento per prepararsi al meglio alla grande festa dei Giardini:

Università Bicocca

Mostra: Walking on the Moon: 1969-2019, 50 anni dal primo passo

Dal 23 settembre al 19 dicembre 2019 Piazza dell’Ateneo Nuovo 1, Milano Edificio U6

Inaugurazione il 23 settembre alle ore 10.30 presso l’edificio U6, aula 6 Iscrizione obbligatoria utilizzando il form dedicato

Una mostra per celebrare il cinquantesimo anniversario dallo sbarco dell’uomo sulla Luna, organizzata dall’ Università degli Studi di Milano-Bicocca in collaborazione con l’Università degli Studi di Milano, il Politecnico di Milano e l’Istituto Nazionale di Astrofisica. L’esposizione è aperta alle scuole di ogni ordine e grado e si struttura come una visita interattiva alla scoperta del viaggio che ha portato per la prima volta l’uomo sulla Luna e sulle ricadute che questa missione ha avuto sulla società e sulla cultura popolare.

Per info e iscrizioni: link

Università Bicocca

Alimentazione a dimensione di cittadino: dalla ricerca alla società il progetto Food Net

24 settembre 2019 Ore 14.00-16.00 Piazza della Scienza, Milano Edificio U4, piano -1, aula Luisella Sironi, U4-08

L’evento intende affrontare il problema dell’alimentazione del futuro che deve essere modellata secondo le esigenze del cittadino e secondo i paradigmi della sostenibilità. In Europa almeno il 20% della popolazione ha più di 65 anni e questo trend è in crescita. Oltre la metà della popolazione mondiale è inoltre concentrata nelle grandi città. È quindi necessario progettare uno stile di vita e di alimentazione adatto a questo target di consumatori tenendo in considerazione anche le caratteristiche della città e la disponibilità di materie prime. L’economia circolare, la ricerca scientifica e la condivisione della conoscenza sono pilasti fondamentali per progettare modelli di alimentazione capaci di prevenire l’insorgenza di malattie, l’inquinamento e lo spreco di risorse. L’alimentazione diventa quindi elemento di grande rilevanza anche nella progettazione territoriale per riprogettare spazi cittadini e creare città sempre più vivibili per le diverse fasce di popolazione.

MUBAJ-Museo Botanico Aurelia Josz

Un prato per piedistallo

20 settembre 2019 Ore 18.00-20.00 Via Rodolfo Margaria 1, Milano

Gli allievi dell’Accademia di Belle Arti di Brera ricordano Leonardo naturalista. Passeggiata fra gli interventi site specific sul tema della foglia e un incontro con il critico d’arte e il botanico per conoscere la stretta relazione che lega l’Arte alla Botanica, con approfondimenti sull’Opera di Leonardo da Vinci. Ingresso libero senza prenotazione. Per info: link

IULM

Luce

24 settembre 2019 Ore 17.00-18.00 Via Carlo Bo, 1, Milano MI Sala dei 146 – IULM 6

In che punto nasce la luce? E come sopravvive al buio? L’origine della luce e il suo fascino sono l’oggetto misterioso del film che viene presentato. Attraverso un’idea di differenze e distanze geografiche, dal Giappone al Circolo Polare Artico, passando per il Museo della Luce di Unna in Germania, il lavoro presenta un itinerario inedito e fuori dall’ordinario in cui una serie di eccellenze artistiche, nel mondo della light art, ci raccontano il loro viaggio creativo tra stelle e oscurità, neon e cieli aurorali. Attraverso lo sguardo originale di Rune Guneriussen e delle sue installazioni nordiche, le visioni orientali di Mihoko Ogaki e Tatsuo Miyajima e l’estro di Mischa Kuball, si costruirà un itinerario di forme del buio e sguardi luminosi dove lo spettatore sarà confuso, intrigato, disorientato e dove tutto andrà oltre l’idea di percezione, per essere solo visione essenziale. Visione della luce.

Per informazioni e iscrizioni: www.iulm.it

IULM

Spettacolo di Neuromagia

24 settembre 2019 Ore 14.00-17.00 Via Carlo Bo, 1, Milano

Auditorium – IULM 6

Una bizzarra e intrigante relazione-spettacolo fra uno psicologo-detective e un mago-truffatore che nasce con un intento comune: indagare e comprendere a fondo quali dinamiche si celino dietro gli inganni e i trabocchetti in cui continuamente cadiamo, tra illusioni visive, distrazioni dell’attenzione, percezioni manipolate e subliminali, comunicazione persuasiva, fallacie mnemoniche.

Per informazioni e iscrizioni: www.iulm.it

Università Cattolica del Sacro Cuore

Giornata del Patrimonio Culturale – La musica incontra la matematica

24 settembre 2019, Ore 20.00, Largo Gemelli Aula Magna

Un Dialogo in forma di concerto. La matematica ha da sempre offerto alla musica strutture in grado di generare armonie innovative. L’evento proverà lo stretto legame tra queste due discipline. Gli interventi saranno accompagnati dalla proiezione di alcuni significativi passaggi cinematografici e dall’ascolto di brevi brani musicali eseguiti dal vivo.

Università Cattolica del Sacro Cuore

Giornata della Medicina personalizzata

25 settembre 2019 Ore 17.00 Largo Gemelli Aula Negri da Oleggio

Talk su:

-Engagement: un nuovo modello di partecipazione in sanità

-Healthy reasoning – argomentare bene per curare meglio

-Tecnologie trasformative per il benessere individuale e sociale

-Le nuove frontiere della medicina personalizzata

Università Cattolica del Sacro Cuore

Giornata della sostenibilità

26 settembre 2019 Ore 17.00 Via Nirone Aula NI.010-011

Talk su:

-Un futuro circolare?

-La moda aiuterà a salvare gli Oceani dai rifiuti?

-Clic-plan per la sostenibilità. ricerca, formazione e partecipazione per un piano di adattamento climatico

-Da scarti a input di nuove fiere industriali: le bioraffinerie

-Bioplastiche da residui agro-alimentari

Fondazione Don Gnocchi

Percorso di sperimentazione delle tecnologie per la riabilitazione, l’assistenza e l’inclusione sociale

24 settembre 2019 Ore 14.00 e ore 16.00 Via Capecelatro, 66 – Milano

Visita guidata ai laboratori. I partecipanti potranno sperimentare, anche in prima persona, le potenzialità delle nuove tecnologie per la riabilitazione e l’assistenza. Il percorso comprende la Casa Domotica, il laboratorio degli Ausilii informatici, la palestra di riabilitazione tecnologica, la teleriabilitazione domiciliare e il laboratorio per la riabilitazione pediatrica tecnologicamente assistita.

Prenotazioni: dsi@dongnocchi.it

IRCCS Istituto Ortopedico Galeazzi – Direzione Scientifica

Il recupero post operatorio vien… mangiando! Come rieducare il proprio corpo a una corretta alimentazione

Dal 23/9 al 26/9 Ore 9.00-10.30 (una sessione al giorno, massimo 10 partecipanti) Via Riccardo Galeazzi, 4, Milano

Cosa mangiare dopo un’operazione ortopedica? Come si può valutare il recupero? Cosa si intende per interferenza sensoriale nel processo di rialimentazione? Tutto questo verrà spiegato e mostrato nella sessione educativa in cui anche il pubblico potrà e dovrà essere parte attiva, mediante valutazione della composizione e funzionalità corporea e con un gioco di riconoscimento alimentare.

Su prenotazione: prenotazionilabricerca.iog@grupposandonato.it

IRCCS Istituto Ortopedico Galeazzi – Direzione Scientifica

La salute passa anche per… l’esercizio fisico!

Dal 23/9 al 26/9 Ore 10.30-12.00 (una sessione al giorno, massimo 10 partecipanti)

Via Riccardo Galeazzi, 4, Milano

È ormai ampiamente dimostrato come l’esercizio fisico sia un vero toccasana per la salute di una persona. Tuttavia, questo deve essere adattato alle esigenze di ogni singolo individuo al fine di ottenere i benefici desiderati. Come possiamo fare? Scoprite con noi quali sono gli esercizi più adatti per mantenere uno stile di vita attivo! Su prenotazione: prenotazionilabricerca.iog@grupposandonato.it

Una grande e imperdibile festa della Ricerca!

Tutte le info su www.meetmetonight.it