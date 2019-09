A Radio Magenta al via un nuovo programma jazz “Three for two”

In onda dal 21 settembre ogni sabato alle ore 13.20, in replica mercoledì alle 19.10. Ideato e condotto da Eugenia Canale e Leonardo Bonfiglio

Il palinsesto musicale di Radio Magenta si arricchisce di un nuovo programma dedicato al Jazz. Si tratta di “Three for Two” trasmissione condotta dalla talentuosa musicista Eugenia Canale e dall’esperto Leonardo Bonfiglio.

Dal prossimo 21 settembre la trasmissione andrà in onda ogni sabato alle ore 13.20 e in replica ogni mercoledì alle ore 19.10.

«L’idea della trasmissione nasce da una considerazione: molte volte nel jazz ci è capitato di ascoltare versioni di famose “song”, i cosiddetti standard, che nell’interpretazione di svariati musicisti sembrano brani diversi», spiegano i conduttori Eugenia e Leonardo, aggiungendo: «Questo succede grazie alla sensibilità e all’abilità musicale dei musicisti che nei diversi momenti storici del jazz hanno raccontato il brano in modo differente».

Da questa considerazione ha avuto origine il format, una trasmissione dalla durata di 30 minuti in cui si ascolteranno tre diverse versioni dello stesso standard (brano) scelto per la puntata mettendo in evidenza le differenze stilistiche e interpretative dei musicisti che li eseguono. Un compito questo che è stato affidato a Leonardo, voce storica del jazz a Radio Magenta, in coppia con Eugenia Canale, musicista di fama nazionale e profonda conoscitrice delle tecniche jazzistiche.

Il titolo della trasmissione prende ispirazione da uno degli standard più famosi della storia del jazz: “Tea for two”. Giocando con questo titolo e considerando che, nel corso della trasmissione, verranno ascoltate tre diverse versioni dello stesso brano e che ad accompagnare all’ascolto di questi pezzi musicali ci saranno 2 conduttori è stato scelto il titolo del programma “Three for two”.

«Eugenia Canale entra così a far parte della famiglia di Radio Magenta portando ulteriore competenza e conoscenza musicale», afferma Marco Nosotti, direttore di Radio Magenta.