FRANA RUINON,ASSESSORI FORONI E SERTORI: IMPEGNO CONTINUO DA REGIONE LOMBARDIA, ORA IL GOVERNO FACCIA LA SUA PARTE

(mi-lorenteggio.com) Milano, 17 settembre 2019 – “Abbiamo scritto al ministro delle

Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli e al ministro

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare Sergio

Costa, per informarli circa la repentina evoluzione del fenomeno

franoso del Ruinon negli ultimi tre mesi e chiedere il

finanziamento di due opere strutturali e fondamentali per la

messa in sicurezza della viabilita’ e degli abitanti della zona”.

Lo ha dichiarato oggi l’assessore regionale al Territorio e

Protezione civile Pietro Foroni, rispondendo, in Aula

consiliare, a due interrogazioni delle opposizioni in merito

alla situazione della frana del Ruinon in Valfurva (SO) e degli

interventi previsti per il ripristino dei collegamenti e la

riapertura della strada provinciale, all’indomani dei danni

occorsi all’economia locale e alla quotidianita’ dei residenti.

ADESSO TOCCA AL GOVERNO – “Proprio ieri – ha spiegato Foroni -,

insieme all’assessore Massimo Sertori, ho reiterato la richiesta

al nuovo Governo, perche’ stanzi i circa 160 milioni di euro

necessari a finanziare la realizzazione del progetto predisposto

nel 2014 da Regione Lombardia per la costruzione di un by-pass

idraulico e di una galleria naturale stradale”. “Ora – ha

precisato – attendiamo un riscontro positivo per attivare questi

due ulteriori interventi, che saranno risolutivi per garantire i

collegamenti viari e la sicurezza delle zone a valle della

frana”.

NON SI PUO’ ESCLUDERE RISCHIO COLLASSO GENERALE – “L’eventualita’

di un collasso generale della frana non e’ un’ipotesi da

escludere e non puo’ essere affrontata con interventi diretti a

impedirne il collasso, ma solo a mitigarne gli effetti mediante

la realizzazione di quanto predisposto da Regione ormai cinque

anni fa, ossia la costruzione di un by-pass idraulico per

garantire la continuita’ del deflusso verso valle del torrente

Frodolfo e la realizzazione di una galleria naturale stradale

con imbocchi e sbocchi localizzati in zone sicure”.

GLI INTERVENTI GIA’ ATTUATI DA REGIONE – “Regione in tutti questi

anni – ha sottolineato Foroni – non ha mai abbandonato il

territorio della Valfurva, e, dopo aver studiato la frana per

anni, si e’ assodato che un movimento di queste dimensioni non

poteva essere bloccato o fermato nella sua complessa evoluzione,

e ci si e’ orientati a definire progettazioni e soluzioni

tecniche di mitigazione degli effetti, soprattutto per quanto

attiene la protezione della viabilita’ locale, in accordo con la

Provincia di Sondrio”.

RIAPERTURA SP29 ENTRO L’INVERNO – “La frana del Ruinon, i cui

inizi risalgono al 1997, e’ stata costantemente monitorata da

Regione Lombardia, che non e’ mai stata insensibile a questa

problematica complessa – ha detto Massimo Sertori -. Con

sinergia istituzionale stiamo gestendo l’emergenza e le opere

necessarie a superare la crisi in atto e garantire

l’accessibilita’ alla strada provinciale nella massima sicurezza

ed entro il periodo invernale”.

OLTRE 15 MILIONI DI EURO IN 5 ANNI – “Nel 2014 Regione Lombardia

ha cosi’ finanziato il rifacimento del ponte-tombotto sulla

strada provinciale, per un importo di 600.000 euro nonche’ la

progettazione del bypass idraulico per altri 1,7 milioni di euro

– ha continuato Foroni – e, nel 2016, la costruzione della

galleria artificiale sulla SP29 (5,4 milioni di euro) i cui

lavori erano in corso prima dell’inizio della crisi attuale.

Questa galleria artificiale e’ stata progettata proprio per gli

scenari di rischio ‘minori’ come quello attuale e, se fosse

stata completata, gli eventi di questa estate non avrebbero

comportato tutti i disagi patiti con la chiusura della strada e

la sua apertura con finestre orarie predefinite”.

“In piu’ le conoscenze acquisite negli anni hanno portato Regione

a stanziare nel 2019 e 2020 fondi per 6,5 milioni di euro per

progettare e realizzare un diversivo del torrente Confinale e di

altri corsi d’acqua minori al fine di drenare acqua dalla zona

della frana – ha aggiunto Foroni – Da ultimo, e’ grazie a 1,2

milioni di euro di fondi regionali che la strada forestale e’

stata risistemata e viene ora usata come pista d’emergenza”.

INTERVENTI IN CORSO D’OPERA – Quanto all’emergenza attuale,

Foroni e Sertori sottolineano che “Regione Lombardia sta dando

vita a una serie di azioni in sinergia con la Provincia di

Sondrio, Arpa, Comunita’ Montana ed Ente Parco dello Stelvio per

il superamento della crisi in atto, quali: il finanziamento di

due opere di pronto intervento (200.000 euro) per il disgaggio e

la demolizione dei massi piu’ instabili; un finanziamento di

circa 250.000 euro per opere di captazione e collettamento delle

acque sul versante destro della frana (lato Bormio); la

realizzazione di un rilevato con vallo paramassi (circa 2

milioni di euro); uno stanziamento di 250.000 euro per una

campagna di comunicazione e promozione del territorio; e infine

la creazione di un by pass stradale ai piedi del rilevato per il

superamento in condizioni di sicurezza del tratto a rischio di

frana. Questo by-pass sara’ realizzato prima della stagione

invernale (lavori in circa due mesi) per permettere il

collegamento viario con e da Santa Caterina Valfurva. Oltre a

cio’, la realizzazione di interventi per il miglioramento della

transitabilita’ della pista di emergenza sul versante opposto per

un importo totale di 3,5 milioni di euro; la realizzazione di un

nuovo rilievo di dettaglio del versante in frana e l’inserimento

delle spese sostenute dagli enti locali per il servizio navetta

sulla pista d’emergenza”.

AL LAVORO PER RIPRISTINO NORMALITA’ – “Ribadiamo – hanno concluso

gli assessori regionali – il massimo impegno di Regione per un

supporto alla gestione della crisi in corso e per la

realizzazione delle azioni necessarie a dare risposte conclusive

e definitive alle giuste richieste delle popolazioni locali e

degli operatori economici della Valfurva per tornare quanto

prima a condizioni di serena normalita’. Auspichiamo che anche il

Governo ora ci metta la faccia come Regione Lombardia ha fatto

fino ad oggi”.

