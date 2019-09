Meno di 20 giorni alle esperienze in cammino di Altro Festival Valmalenco

(mi-lorenteggio.com) Sondrio, 17 settembre 2019. Meno di venti giorni alle esperienze in cammino di Altro Festival. Il 5 e 6 ottobre 2019, tra Sondrio e Valmalenco, la montagna va in città con due giorni di: – natura per provare ad osservare il mondo con occhi diversi; – sport per esplorare pareti e massi nascosti; – esperienze per risvegliare il rapporto innato con l’ambiente; – incontri per condividere con cuore aperto il proprio cammino. Un evento diffuso, a stretto contatto con l’ambiente, nel quale l’auto non sarà necessaria. Ogni viandante potrà scegliere il proprio sentiero: boulder e arrampicata, racconti d’autore, percorsi di scoperta, musica e sapori, esperienze in natura o semplicemente cammino. Si partirà da Sondrio per risalire la Valmalenco fino a Chiareggio al cospetto del Disgrazia, a piedi o in bicicletta, percorrendo tutti quei luoghi che si attraversano abitualmente in auto. La traccia di cammino segue il sentiero Rusca. Lungo il cammino accompagneranno il viandante appuntamenti diffusi, incontri e spazi inesplorati: www.altrofestivalvalmalenco.it/programma. Tutti gli appuntamenti del festival saranno gratuiti, ma è gradita l’iscrizione. Boulder meeting, percorso di esperienza sensoriale, sculture di pietra in equilibrio sul greto del Mallero, performance e laboratorio di stone balancing, percorsi di scoperta sulle suggestioni dal vademecum dell’errante, raccolto di storie in natura, esibizioni e laboratorio di slack-line, concerti, scoperta delle pareti dello Scerscen, racconti attorno al fuoco e in cammino, pic-nic diffuso, silent disco, street boulder nelle contrade e tanto altro. La manifestazione si terrà con qualsiasi condizione meteorologica. Informazioni altrofestivalvalmalenco.it facebook.com/altrofestivalvalmalenco instagram.com/altrofestivalvalmalenco info@altrofestivalvalmalenco.it

