Nuovi giochi e altalene nei parchetti di Rho

Prosegue il progetto di rinnovamento delle aree verdi: sostituti i giochi dei parchi di via Pirandello e Mazzo/Federici

(mi-Lorenteggio.com) Rho, 17 settembre 2019 – Nuovi giochi nei parchi di Rho: nei giorni scorsi sono state installate strutture multifunzione e altalene in diverse aree verdi della città.

Al parco Pirandello è stato sostituito il gioco demolito nel novembre 2018, mentre al parco Mazzo/Federici si è provveduto a togliere il vecchio gioco, ormai obsoleto, installandone uno nuovo, multifunzione, con scivoli. Sono arrivate poi tre altalene al Parco Vittoria, Parco Monte Nevoso e Parco Dalmazia.

Gli interventi rientrano in un piano più ampio di rinnovamento delle aree gioco cittadine: a febbraio 2019 in una decina di aree giochi erano stati sostituiti i giochi e la pavimentazione. Al Parco Europa era stata anche creata una zona giochi inclusiva, in modo che “tutti” possano divertirsi e stare con i coetanei. Sono stati inoltre posizionati 30 tavoli con panche, alcuni di questi in versione per diversamente abili, a cura dell’assessorato a Piano strategico, Arredo urbano e bellezza della città.

“Siamo soddisfatti degli interventi eseguiti, in particolar modo di quello al parco Pirandello dove da tempo mancava la struttura, rimossa in quanto non sicura – dice l’assessore a Ecologia, Ambiente e Verde Pubblico, Gianluigi Forloni -. Le aree verdi di Rho sono sempre molto frequentate, ma il mantenimento è oneroso. La nostra amministrazione sta cercando di renderli sempre più piacevoli grazie a una serie di investimenti per migliorare la fruibilità e la sicurezza. Importante è il rispetto di tutti verso le aree comuni: questo aiuta a rendere la nostra città sempre più bella e vivibile. E’ stata ultimata anche la sistemazione del verde in Via Ghisolfa, con l’eliminazione delle piante che davano dei problemi di sicurezza, lì come in diverse altre aree durante la stagione autunnale saranno ri-piantumate numerose essenze. Un ringraziamento ai tecnici comunali che seguono con competenza e passione un settore complesso e in continua evoluzione”.

Nella foto in alto: Il nuovo gioco nel parco Pirandello