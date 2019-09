SICUREZZA. DE CHIRICO (FI): DERBY E JOVA BEACH PARTY IN CONTEMPORANEA, SABATO CITTÀ PARALIZZATA

(mi-lorenteggio.com) Milano, 17 settembre 2019 – Peccato che il derby e il Jova Beach Party siano stati programmati entrambi nella giornata di sabato – attacca Alessandro De Chirico, consigliere comunale a Palazzo Marino -. Un’occasione persa per i milanesi per gustarsi due importanti eventi. Un sindaco attento alle opportunità per la propria città, sempre pronto a mettere un like a Saturnino (storico bassista che accompagna in tour Jovanotti), sarebbe potuto intervenire in maniera tempestiva per pretendere che i due eventi non fossero in contemporanea. O forse è stato lui stesso a chiederlo visto che domenica sera a Palazzo Marino è prevista una cena di gala per la moda e lunedì, invece, alla Scala sarà il turno dei FIFA Awards 2019. A pensar male si fa peccato…

Insomma, un sindaco come il nostro che ci tiene così tanto alla sua immagine da organizzatore di eventi e di week trendy deve necessariamente fare delle scelte. E con la concomitanza della settimana della moda – conclude De Chirico -, la scelta è quella di paralizzare la città e di punire i milanesi dimenticandosi peraltro che lui dovrebbe essere quello impegnato per la tutela dell’ambiente che ha annullato la car free day.

