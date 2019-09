Valbrembo (BG). Nel Parco Faunistico “Le Cornelle” nate 2 pantere: nome sarà scelto su Facebook

(mi-Lorenteggio.com) Valbrembo, 17 settembre 2019 – Presso il parco faunistico ‘Le Cornelle’ di Valbrembo sono nati due cuccioli di pantera nera, un maschio e una femmina.

Ecco, il post sulla pagina FB del Parco: “IL PARCO FESTEGGIA LA NASCITA DI DUE CUCCIOLI DI PANTERA NERA: UN MASCHIO E UNA FEMMINA

Ci aiutate a scegliere il nome dei due cuccioli? In palio un biglietto omaggio da utilizzarsi entro la stagione 2019.

Il concorso scade 20 settembre.

Regolamento: Verranno considerati solamente i nomi inseriti come commento a questo video. Per ogni post è possibile indicare solo un nome. Nel caso in cui più fan proponessero il nome che sarà poi scelto dallo staff del Parco per i due cuccioli, vincerà il contest colui che lo ha postato per primo, farà fede la data e l’ora riportate nel post presente sulla pagina del parco”.

V. A.