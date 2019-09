WELLNESS: BOOM DI PALESTRE E CIRCOLI SPORTIVI IN LOMBARDIA

(mi-lorenteggio.com) Milano, 17 settembre 2019 – Boom di palestre e circoli sportivi in

Italia, ma sono in forte crescita anche le societa’ che

organizzano eventi legati allo sport.

In questo settore, La Lombardia e’ la regione piu’ ‘in forma’ con

oltre 4.000 attivita’ registrate e con incrementi di tutto

rilievo nel periodo considerato, sia tra le palestre, sia tra i

club sportivi. Seguono a distanza Lazio (quasi 3.000 attivita’)

ed Emilia-Romagna (oltre 2.000). In termini di variazione

percentuale nei cinque anni considerati, pero’, al primo posto si

colloca il Lazio (+30,4%), seguito dalle Marche (+30,2%) e dal

Veneto (+30%).

A questo tema e’ dedicato e’ dedicato l’approfondimento

settimanale di #LombardiaSpeciale pubblicato sul sito

www.lombardiaspeciale.regione.lombardia.it

Gli italiani, come mostrano i dati Unioncamere-InfoCamere al 30

giugno 2019, confrontati con lo stesso periodo del 2014,

sembrano sempre piu’ attenti alla forma e appassionati di

manifestazioni sportive: in cinque anni infatti le imprese che

operano nel settore sono aumentate di 5 mila unita’ (+23,9%),

raggiungendo oggi quota 23.000.

“E’ sicuramente positivo – ha commentato l’assessore allo Sport e

Giovani, Martina Cambiaghi – che un settore imprenditoriale cosi’

importante nella vita quotidiana dei cittadini lombardi sia in

forte espansione ed evoluzione: dove prima c’erano body building

e aerobica, oggi ci sono Zumba, fit rugby, antigravity, strike

zone. Un universo completamente nuovo sta ridisegnando il

settore. Cambiano le palestre, i corsi, i protagonisti. Aumenta

esponenzialmente la voglia di muoversi e di provare nuovi

allenamenti e fare sport”.

“Se prima si andava in palestra soltanto per motivi estetici –

ha aggiunto – oggi lo si fa per divertirsi, rilassarsi,

raggiungere un equilibrio tra il corpo e la mente, migliorare la

funzionalita’. Ma c’e’ di piu’. L’aspetto non sicuramente

secondario legato alla salute e della prevenzione. Ed e’ un

orientamento che viene dall’Organizzazione mondiale della

Sanita’: fare esercizio fisico e mangiare sano sostituisce le

medicine, allunga la vita delle persone ed e’ un risparmio per la

sanita’ pubblica. Un’opportunita’ incredibile, perche’ il fitness

inteso come prevenzione sara’, presto o tardi, adottato come

terapia anche dei protocolli medici”.

Lo ‘zoccolo duro’ del comparto e’ rappresentato dalle

organizzazioni sportive e di promozione di eventi legati allo

sport, ambito nel quale al 30 giugno scorso operavano 8.127

imprese, pari al 35% del totale. Pari rilevanza (intorno al 22%)

hanno le altre componenti dell’offerta imprenditoriale sportiva

nazionale: gestione degli impianti (5.167 attivita’), gestione di

palestre (5.100) e club sportivi (4.986).

A livello provinciale, Roma e’ davanti a tutti in termini di

numerosita’ delle imprese del settore con oltre 2.500 attivita’,

seguita da Milano (quasi 1.500) e Torino che sfiora quota mille.

La coppia Roma-Milano e’ al vertice della classifica anche in

termini di aumento delle attivita’ appartenenti a questo comparto

tra il 2014 e il 2019: +574 a Roma e +378 Milano, grazie

soprattutto alla crescente diffusione delle palestre (+113).

Anche nelle realta’ provinciali piu’ piccole, pero’, i cittadini

possono oggi contare su una rete crescente di attivita’

specializzate nel fitness. A Biella, ad esempio, sono piu’ che

raddoppiate le strutture sportive rispetto a giugno 2014, tanto

che a fine giugno 2019 la provincia registra un incremento di

imprese del settore del 64%.

Alta la crescita anche a Imperia (+48,9%) e a Vercelli (+47,7%).

Aumenti oltre il 40% contraddistinguono anche le province di

Trieste, Catanzaro, Savona, Ravenna, Lodi, Caserta e Pescara.

Redazione