Ceriano – Pulizia del bosco e apertura nuovo “Doggy Park”

Una giornata speciale sabato al Villaggio Brollo

(mi-lorenteggio.com) Ceriano Laghetto, 18 settembre 2019 – Sarà inaugurato sabato il nuovo “Doggy park” in frazione Villaggio Brollo. Si tratta di un’area attrezzata per lo “sgambamento” dei cani realizzata dall’Amministrazione comunale di Ceriano Laghetto, al servizio dei residenti in frazione. Per l’apertura ufficiale del nuovo spazio pubblico, il Comune di Ceriano Laghetto ha messo a punto un programma intenso che si aprirà al mattino con l’appuntamento mensile con la pulizia dei boschi della frazione. Questa volta si partirà dal parcheggio di via Milano, con ritrovo alle 9, per addentrarsi nell’area boschiva e rimuovere tutti i rifiuti abbandonati. Al termine delle operazioni di pulizia, verso le 11,30, tutti i partecipanti torneranno alla base per un aperitivo in compagnia. Nel pomeriggio, alle 14,30 ritrovo davanti al nuovo “Doggy park”, l’area recintata e attrezzata a disposizione di cani e padroni. Ci sarà l’inaugurazione con la benedizione degli animali e dei loro padroni, prima di una esibizione di obbedienza e attività di ricerca a cura dell’Unità cinofila Tequila. Alle 15,30 ci sarà anche una sfida a calcetto tra Comune e Rappresentativa Brollo. Alle 16,30 esibizione e presentazione corsi di Asd Piccole stelle e a seguire rinfresco a cura della stessa associazione.

“Quello di sabato è un appuntamento importante per la nostra frazione Villaggio Brollo perché consegniamo un’opera che avevo promesso di realizzare nei primi 100 giorni di mandato, in risposta alle richieste dei residenti” -dice il sindaco Roberto Crippa. “Abbiamo mantenuto la promessa consegnando l’area già fruibile, che verrà ulteriormente migliorata con l’allacciamento della fontanella per l’acqua e la piantumazione di nuovi alberi. Il doggy park è un luogo importante per tutti i proprietari di cani, un’occasione anche di aggregazione e d’incontro, vicina ad altri spazi ricreativi a disposizione dei residenti”.

Redazione