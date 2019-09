Milano. Geometri al servizio dei cittadini: due sabati di consulenze gratuite

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 18 settembre 2019 – A Milano e provincia, nei giorni 28 settembre e 5 ottobre, puoi venire ad approfondire nei nostri stand, tutto ciò che riguarda la Tua casa insieme ai geometri del Collegio di Milano.

Una prima consulenza gratuita con professionisti esperti che forniranno informazioni e consigli per ristrutturare casa, conoscere gli incentivi sul risparmio energetico, le detrazioni previste per i lavori condominiali, gli obblighi di certificazione energetica, quali sono gli aspetti da considerare se si vuole vendere casa o acquistarne una nuova, l’assistenza tecnica che è possibile ricevere per pratiche di successioni e divisioni.

Il geometra, consulente di famiglia

La seconda edizione di una iniziativa che porta nelle piazze di 10 comuni i nostri geometri, da sempre vicino alle famiglie, interlocutori multidisciplinari di fiducia, che conoscono molto bene le caratteristiche del territorio e sanno efficacemente colloquiare con l’amministrazione pubblica grazie alla profonda conoscenza delle normative.

Se vuoi conoscere meglio la Tua casa affidati ai nostri professionisti: un unico interlocutore che ti aiuterà a curare gli aspetti tecnici della Tua casa trovando le soluzioni migliori.

“In una realtà come Milano, caratterizzata da una forte vocazione immobiliare, il geometra è sempre stato particolarmente apprezzato per la capacità di far fronte in maniera adeguata e tempestiva alle esigenze di mediazione tra i cittadini e la Pubblica Amministrazione.

Attraverso l’iniziativa “Il Geometra è di Casa” la Categoria intende consolidare il legame con il territorio e rinnovarlo, attivando un’azione di sensibilizzazione culturale nella cittadinanza.

Per la famiglia italiana la casa non è solo un bene patrimoniale ma anche affettivo. Investire in un immobile è forse l’impegno economico più importante della nostra vita, per questo una famiglia deve avere la garanzia che questo patrimonio mantenga almeno immutato il suo valore nel tempo o che possa essere fonte di reddito.

È fondamentale conoscere a fondo l’immobile dove si vive o dove si vorrà andare a vivere. Quando ad esempio scegliamo un’automobile o un elettrodomestico prestiamo più attenzione alle sue caratteristiche rispetto a quando compriamo casa. Del proprio appartamento è invece essenziale capire le potenzialità, il valore, l’importanza della regolarità documentale oltre ad aspetti meno tradizionali e fortemente innovativi: pensiamo, ad esempio, al risparmio energetico e all’edilizia sostenibile, alla domotica, alle soluzioni delle problematiche condominiali e alla salubrità dell’edificio” sottolinea il Presidente del Collegio Cristiano Cremoli.

I comuni aderenti all’iniziativa: sedi, orari, informazioni

Verranno allestiti 10 Gazebo a Milano e provincia per accogliere i cittadini dalle 10.00 alle 18.00

Sabato 28 settembre

Milano piazza Argentina – Paullo Parco San Tarcisio – Melegnano piazza Vittoria zona Castello – Sesto San Giovanni Via Martiri di Fani, Melzo Piazza Repubblica

Sabato 5 ottobre

Abbiategrasso cortile del Castello, Magenta Piazza Liberazione, Castano Primo piazza Mazzini, Legnano Piazza San Magno, Trezzano sul Naviglio Piazza San Lorenzo

Il calendario è consultabile sul sito www.geometri.mi.it

Per tutte le sedi, non è prevista alcuna prenotazione.

L’iniziativa è patrocinata da: Regione Lombardia – Cassa Geometri – Cng e dai Comuni di Milano Paullo Melzo Melegnano Sesto San Giovanni Abbiategrasso Magenta Castano Primo Legnano Trezzano sul Naviglio

Per informazioni al pubblico:

Segreteria CGeGL della Provincia di Milano Tel. 02.8056301 (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13)

email: info@geometri.mi.it www.geometri.mi.it