Opera. Affidato l’incarico per la realizzazione del ponte ciclopedonale di Noverasco

La struttura , sotto la competenza dell’ex Provincia, oggi Città Metropolitana, era stata demolita nel 2017 dopo i cedimenti

(mi-lorenteggio.com) Opera, 18 settembre 2019 – E’ stato affidato l’incarico per la ricostruzione del nuovo ponte ciclopedonale che, scavalcando la Valtidone, collegherà la frazione di Noverasco a Mirasole e al centro cittadino di Opera. Dopo la pubblicazione del bando e la sua aggiudicazione, tutto è pronto per la posa della prima pietra. Infatti, con la conclusione delle pratiche notarili relative ai frazionamenti dei terreni che i privati hanno ceduto per la realizzazione dell’opera, l’iter burocratico è ormai concluso. “Non è stato semplice, ma ce l’abbiamo fatta – ha concluso il sindaco Antonino Nucera – Insieme ai privati che finanzieranno l’opera e agli altri enti pubblici coinvolti nella sua realizzazione abbiamo individuato la soluzione migliore. Tenendo contro degli errori del passato e delle prospettive future di sviluppo che interessano questa porzione di città metropolitana, è stata pensata un’opera capace di integrarsi in un territorio che vuole fondere la tradizione con le comodità della modernità e quindi servizi sempre più efficienti. Per questo, come noterete, l’ubicazione dello scavalco sarà leggermente spostata rispetto al progetto precedente”. Oltre ad essere una risorsa per il territorio, collegando le varie anime del comune di Opera, il ponte ciclopedonale ha una valenza sovracomunale. E’ infatti parte integrante del circuito culturale “La strada delle Abbazie”, un percorso di mobilità leggera che, attraverso il Parco Sud, valorizza l’ ambiente, la storia e le tradizioni di questi luoghi.