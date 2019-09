PALAZZO MARINO RIUNIONE CON MILAN E INTER, BERTOLÉ: “INIZIA PERCORSO POLITICO SUL PROGETTO STADIO”

Milano, 18 settembre 2019 – “L’incontro di oggi dà il via a un percorso di trasparenza che ha l’obiettivo di consentire al Consiglio comunale di conoscere e approfondire il progetto San Siro per esprimersi in merito. Nei prossimi giorni convocheremo le Commissioni Demanio, Sport e Urbanistica e in quelle sedi le società illustreranno il progetto. Successivamente il tema sarà portato in aula e il Consiglio comunale si esprimerà con un ordine del giorno di indirizzo alla Giunta, come richiesto dal sindaco. Il percorso politico si affiancherà a quello tecnico nell’interesse della città e nei tempi previsti dalla legge”.

Così il presidente del Consiglio comunale Lamberto Bertolè al termine della riunione dei Capigruppo congiunta con l’Ufficio di presidenza con le società Milan e Inter.

Redazione