SECONDA SAGRA DEL RISO DI MUGGIANO 2019

(mi-lorenteggio.com) Milano, 18 settembre 2019 – In data 05/10/2019 nella piazza centrale di Muggiano, via Mosca, 180 a partire dalle 15.00 si terrà la seconda edizione della SAGRA DEL RISO DI MUGGIANO.

Muggiano è un quartiere di Milano situato nell’estrema periferia ovest, il territorio del Borgo è ubicato all’interno del parco agricolo sud e la coltivazione principe del territorio è il Riso.

Il Comitato di Quartiere di Muggiano, in quanto promotore delle attività e dei prodotti del territorio, dopo il successo della prima edizione ha deciso di replicare, organizzando la seconda edizione di una sagra che ha come obiettivo quello di festeggiare e far conoscere ai cittadini un prodotto di primaria importanza per le aziende agricole del nostro quartiere: IL RISO.

La giornata sarà una giornata di festa, ci saranno laboratori e giochi dedicati ai bambini.

Durante tutto il pomeriggio/sera ci saranno stand con vendita di prodotti del territorio, miele, vino, frutta e verdura, grazie alla collaborazione con aziende del territorio e associate a COLDIRETTI.

Dalle 19.30 IL COMITATO DI QUARTIERE con la collaborazione di INVERNIZZI e dell’AZIENDA AGRICOLA LA CORTE, allieterà tutti i palati preparando due gustosi risotti e altri prodotti tipici del territorio.

Ad accompagnare la cena e il dopo cena ci sarà musica da ballo e musica dal vivo.

Vi aspettiamo per scoprire il nostro territorio e il nostro Borgo che pur facendo parte del comune di Milano conserva una vocazione agricola e contadina.

