Sindaco e vice Sindaco incontrano la squadra di pallavolo U18 femminile della società Polisportiva Oratorio San Carlo

Un saluto e alcuni cadeaux per promuovere la nostra città a livello europeo

(mi-lorenteggio.com) Rho, 18 settembre 2019 – Il Sindaco di Rho Pietro Romano e il vice Sindaco – Assessore allo Sport Andrea Orlandi hanno accolto nella Sala del Consiglio del Palazzo Comunale una delegazione della squadra di pallavolo U18 femminile della società Polisportiva Oratorio San Carlo capeggiata da Claudio Cordieri, responsabile del settore volley della Polisportiva Oratorio San Carlo, e da Andrea Carulli, dirigente e allenatore della squadra.

Il 19 settembre il team si recherà a Elk in Polonia per partecipare al torneo Salos International Don Bosco Cup tra squadre polacche, slovene, belghe e lituane.

Durante il mese di maggio si è svolto l’analogo torneo a Rho, il “Gio..issa” giunto già all’11ª edizione, e questa volta la squadra polacca di Elk ha ricambiato l’invito alla società rhodense.

Così commenta il Sindaco Pietro Romano: “Siamo orgogliosi che in città ci siano realtà sportive così dinamiche e soprattutto aperte ad incontri internazionali. Come amministrazione puntiamo molto sullo sport come disciplina fondamentale per la crescita della nostra gioventù, una vera palestra di vita a cui diamo supporti di tipo economico con contributi e investimenti negli impianti e con attività di promozione come la recente Vetrina dello Sport, un’opportunità per far conoscere società e associazioni del territorio. Salutiamo la squadra di pallavolo U18 femminile insieme ai suoi tecnici, che parteciperà a questo prestigioso torneo internazionale in Polonia. Forza ragazze, la città di Rho è con voi!”.

L’Amministrazione comunale ha consegnato dei gagliardetti del Comune di Rho e materiale turistico (mappe e calendari con le foto della nostra cittadina), da donare alle squadre avversarie prima dell’inizio del match.

Sono stati presenti all’incontro in tenuta societaria, 9 persone tra staff tecnico e atlete:

Claudio Cordieri – responsabile del settore volley della Polisportiva Oratorio San Carlo

Andrea Carulli – allenatore U18 Femminile

Miriam Rubini

Valentina Crippa

Matilde Russo

Matilde Rossi

Giorgia Radaelli

Sofia Sessa

Lisa Mori