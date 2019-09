MODA. ‘WHITE MILANO’, ASSESSORE LARA MAGONI: MADE IN ITALY E SOSTENIBILITA’ SONO NOSTRE PRIORITA’

ASSESSORE LOMBARDO INTERVIENE ALL’OPENING DEL SALONE WHITE

(mi-lorenteggio.com) Milano, 19 settembre 2019. “Regione Lombardia e’ a fianco di

‘White’ che rappresenta una grandissima vetrina internazionale e

un’opportunita’ per tante aziende artigiane del made in Italy, ma

non solo, con una visione lungimirante che punta alla

sostenibilita’ e alla qualita’ del prodotto”.

Cosi’ l’assessore lombardo a Moda, Turismo e Marketing

territoriale Lara Magoni, intervenendo oggi all’inaugurazione

del salone White a Milano, nell’ambito della Milano Fashion

week.

I NUMERI LOMBARDI – “Il settore della moda e’ uno dei volani

dell’economia lombarda, con numeri importanti – ha ricordato

l’assessore -: un indotto di 35 miliardi di euro sui 100

nazionali e 34 mila imprese che impiegano oltre 200 mila addetti

ai lavori”

FOCUS SOSTENIBILITA’ – “Apprezziamo particolarmente – ha

proseguito Magoni – la scelta di White di avere dedicato

l’edizione 2019 del salone proprio al tema della sostenibilita’.

Un’attenzione, quella alla sostenibilita’, che e’ anche al centro

delle politiche di Regione Lombardia che si traducono in azioni

concrete: quest’anno abbiamo stanziato 10 milioni di euro in

favore di piccole e medie imprese lombarde che hanno fatto

investimenti in questa direzione. A livello mondiale la seconda

industria inquinante dopo quella del petrolio e’ proprio

l’industria tessile – ha concluso l’assessore Magoni – quindi e’

necessario ripensare totalmente il modo di fare impresa, optando

per scelte improntate all’eco sostenibilita’ e alla tutela

dell’ambiente”.



