Personal trainer, ecco perché non ne puoi fare a meno!

Monza, 19 settembre 2019 – La trafila è ben nota: ci si iscrive in palestra con grandi aspettative, si paga la propria quota annua, si inizia a frequentare le sale con incisività e… ben presto si finisce con l’abbandonare la frequenza. Il risultato? Uno spreco di soldi e di tempo, che lascia una sensazione di profonda insoddisfazione nei confronti del mondo del fitness, e l’impressione che non si possa fare niente per poter trovare un miglior benessere.

Ebbene, non è così. Per trovare la giusta costanza, la migliore personalizzazione degli allenamenti e l’ottimizzazione del proprio tempo, la soluzione è evidentemente quella di ricorrere al personal trainer!

Come ci ricorda Kinesis Sport, il punto di riferimento per il personal training a Agrate, Gessate, Monza e Bellusco, una struttura dotata di qualificati personal trainer è l’ideale per potersi riconciliare con il mondo dell’allenamento, o per avvicinarsi per la prima volta al fitness dalla porta principale.

Attività su appuntamento, nessun costo di abbonamento, allenamenti personalizzati, personal trainer dedicato, privacy, definizione degli obiettivi e risultati garantiti, esecuzione guidata degli esercizi, sono solamente alcuni dei tanti benefici che sarà possibile ottenere ricorrendo alla consulenza qualificata di un personal trainer, che potrà in tal senso costituire un valido supporto per il conseguimento di ogni meta e, soprattutto, una inconfondibile fonte di motivazione.

Ogni percorso di allenamento prenderà il via con una attenta analisi iniziale della persona. Dunque, preparati a dare l’addio alle schede di allenamento sempre uguali e, di contro, abbraccia con fiducia un nuovo approccio al fitness, che ti permetterà di godere di una preparazione super personalizzata, con controlli periodici ogni tre mesi per poter valutare insieme i risultati ed effettuare gli eventuali cambiamenti.

Anche per questo motivo è ben lecito ricordare come Kinesis Sport sia in grado di proporre alla propria affezionata clientela un progetto di allenamento completo, differente da quello generalmente offerto dalle palestre, e in grado di proporti un accompagnamento, passo dopo passo, con personal trainer di fiducia, che analizzeranno le tue esigenze e costruiranno insieme a te un programma in linea con le tue caratteristiche e i tuoi obiettivi.

Al termine dell’allenamento, che potrai effettuare con un asciugamano fornito dalla struttura, una bevanda naturale per rilassarti un po’ e discutere della tua esperienza con gli esercizi appena realizzati.

Insomma, un nuovo modo per fare fitness, che sempre più persone stanno scoprendo con piacevolezza, comprendendo perché questi metodi di allenamento sono sempre più in grado di soddisfare le esigenze di un’ampia gamma di persone, da quelle che lavorano e non hanno molto tempo da dedicare al proprio corpo, a quelle che sono semplicemente stanche dei consueti lavori in palestra, e desiderano ottenere una seduta dedicata, con un personal trainer che seguirà, passo dopo passo, lo svolgimento di ogni esercizio.

Uno staff di professionisti a tua disposizione, che con la giusta esperienza e con l’opportuna competenza ti permetteranno di poter godere di percorso di allenamento unico, periodicamente rivisto sulla base delle tue esigenze e dei risultati che vuoi raggiungere!

