«Puliamo il Mondo», Lissone aderisce all’iniziativa di Legambiente

Sabato 28 settembre pulizia delle strade campestri di Santa Margherita

(mi-lorenteggio.com) Lissone, 19 settembre 2019 – Una pulizia straordinaria delle strade campestri situate attorno alla frazione di Santa Margherita per rendere ancora più bello il verde di Lissone.

L’Amministrazione Comunale, in collaborazione con Gelsia Ambiente, ha aderito alla giornata nazionale Puliamo il Mondo 2019, iniziativa di volontariato ed educazione ambientale promossa in tutta Italia da Legambiente e rivolta in particolare agli studenti e ai loro genitori e a tutti coloro che amano l’ambiente.

Anche la città di Lissone sarà coinvolta con un’iniziativa nella mattinata di sabato 28 settembre: ritrovo previsto alle 9.30 presso la Piattaforma Ecologica di viale delle Industrie, in gruppo si procederà per mettere in atto una pulizia straordinaria delle strade campestri attorno alla frazione di Santa Margherita.

La giornata si concluderà con un momento formativo sulla raccolta differenziata e con la visita al Centro del riutilizzo, aperto il giovedì pomeriggio e il sabato mattina nella struttura situata accanto all’ingresso principale della Piattaforma ecologica.

Ai partecipanti saranno distribuiti i Kit per la pulizia offerti da Gelsia Ambiente. In caso di maltempo l’iniziativa non si svolgerà.

Per ulteriori informazioni: Ufficio Ecologia Comune di Lissone, tel. 039 7397-379 / 204