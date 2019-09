SABATO 21 SETTEMBRE: FESTA DI FINE ESTATE ALLA BIBLIOTECA DEGLI ALBERI MILANO

(mi-lorenteggio.com) Milano, 19 settembre 2019 – Sabato 21 settembre, BAM, Biblioteca Alberi Milano, progetto della Fondazione Riccardo Catella – attiva sul territorio nella promozione di progetti civici e culturali aperti alla cittadinanza per diffondere la conoscenza della sostenibilità – saluta l’estate con BYE BYE SUMMER, una giornata di appuntamenti immersi nella natura tra arte e musica.

BYE BYE SUMMER, dedicata alla comunità, prevede un ricco palinsesto che ha la natura come fil rouge. Dalle prime ore del mattino fino a tarda sera, una full immersion nel verde di BAM:

o Se fossi un albero, 10:00 – 12:00, laboratorio per bambini in collaborazione con Kasa dei Libri: ogni bambino personalizzerà con la sua fantasia un albero del Parco

o Workshop di acquerello per adulti, 10:00 – 14:00, Silvia Molinari, acquarellista specializzata nel dipingere fiori, piante e animali, organizza due workshop sulla tecnica ad acquerello in collaborazione con Gardenia e con il sostegno di Ricola

o Picnic and music in the Park, 13:00 – 15:00: picnic “fai da te” oppure acquistabile nel Parco presso il punto bar & food nei prati di BAM accompagnato dalla musica di Contrabbanda: otto musicisti di strada, tra fiati, fisarmonica, percussioni e grancassa, si esibiranno in un concerto itinerante nel Parco

o BAM Street Art, 15:00 – 18:00, secondo appuntamento dedicato all’arte urbana presso il Volvo Studio Milano. Lo street artist Cristian Sonda interpreterà “Life on Land”, l’Obiettivo di Sviluppo Sostenibile 15 delle Nazioni Unite

o BAM plays with the Italian New Wave*/Club to Club, 19:00 – 23:00, DJ Set di musica elettronica a cura di alcuni dei dj più originali e rappresentativi della scena italiana: dal new jazz di 72-HOUR POST FIGHT ai suoni transglobali di Palm Wine, dalla musica weightless di Chevel all’improvvisazione libera di Silvia Kastel. Ogni artista proporrà un dj set unico, appositamente pensato per l’occasione, in grado di coniugare musica, cultura e sostenibilità ambientale.

“BYE BYE SUMMER è il nostro saluto all’estate con una giornata di festa” commenta Francesca Colombo, Direttore Generale Culturale di BAM. “Ispirandosi alla natura, gli artisti offriranno al pubblico tante esperienze culturali con un linguaggio multidisciplinare che spazierà dalla musica di strada, alla street art, alla poetica arte dell’acquerello. E per finire un progetto site specific pensato e creato per BAM con quattro protagonisti del panorama internazionale di musica elettronica.”

BYE BYE SUMMER è organizzato da Fondazione Riccardo Catella, grazie al sostegno di Gardenia, Kasa dei Libri, Contrabbanda, Distretto Isola, The Italian New Wave/Club to Club.

BYE BYE SUMMER fa parte del programma culturale di BAM ispirato ai 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Onu, declinato su quattro pilastri: #openairculture, #nature, #wellness, #education.

Il palinsesto di esperienze culturali posiziona BAM come voce civica e culturale sugli spazi pubblici verdi nel panorama italiano attraverso il coinvolgimento attivo e inclusivo dei cittadini. Un obiettivo in continuità con quanto svolto finora dalla Fondazione Riccardo Catella che, fin dalla fase di cantiere di BAM, ha promosso una serie di iniziative per coinvolgere i cittadini e renderli protagonisti del progetto.

Terzo parco pubblico nel centro di Milano per dimensioni, unico parco cittadino privo di recinzioni, BAM è uno spazio pensato per la Città: un progetto pilota che intende renderlo un luogo di eccellenza, centro nevralgico di un network aperto a collaborazioni con associazioni e aziende, con l’obiettivo di promuovere una nuova coscienza civica e culturale. Con la firma della convenzione tra Comune di Milano, COIMA SGR e Fondazione Riccardo Catella, che rappresenta il primo accordo di collaborazione pubblico privato per la gestione di un parco pubblico, la Fondazione è stata incaricata della gestione culturale e tecnica di BAM.