Ceriano. Con l’Autunno partono corsi per tutti in Comune!

Dalla musica allo sport, passando per l’arte e le lingue

(mi-lorenteggio.com) Ceriano Laghetto, 20 settembre 2019 – Stanno per ripartire i tanti corsi allestiti dall’Amministrazione comunale in collaborazione con le diverse associazioni operative in paese. Anche quest’anno l’offerta è ampia e variegata e abbraccia diverse discipline artistiche e occasioni di formazione culturale, oltre naturalmente ad una ricchissima scelta di attività sportive.

I corsi sono rivolti a bambini, ragazzi, giovani, adulti ed anziani da qui alla fine della prossima primavera. Ogni corso ha una propria sede, con giorni ed orari di svolgimento e un costo di partecipazione.

Nella seconda metà di settembre sono previste serate di presentazione o prime lezioni gratuite per tutte le attività in programma.

Le lezioni si svolgeranno in diversi luoghi comunali, sia in centro (Biblioteca, Villa Rita, sede Gst in piazza Lombardia), che nelle palestre del polo scolastico che nelle frazioni.

Al Centro Civico di Dal Pozzo hanno sede i corsi di teatro per bambini, ragazzi e adulti, il corso di jazzercise, quello di yoga, la ginnastica dolce, il corso di Hip Hop, il Corso di difesa personale –metodo Krav Maga, il Corso di boxe e kickboxing, prepugilistica light contact.

Al centro civico del Villaggio Brollo invece sono attivi un corso di Yoga, un corso di Zumba, un corso di attività ludiche e corsi di teatro, canto corale, tip tap, modern jazz, hip hop, danza classica e contemporanea.

In Biblioteca tornano i corsi di lingua inglese e lingua spagnola e quello di disegno.

In Villa Rita ci sono i laboratori di psicomotricità per bambini oltre al corso di Bioenergetica e Pilates per adulti.

Nelle palestre dei plessi delle scuole elementari e medie si svolgono i corsi d pallavolo, ginnastica pre-sciistica, basket, mini basket, ginnastica ritmica, karate e ginnastica dolce per anziani.

In piazza Lombardia, nella sede del Gst, ci saranno le lezioni per imparare a suonare diversi strumenti musicali. “Dall’autunno alla prossima primavera, il Comune di Ceriano Laghetto mette a disposizione dei suoi cittadini di tutte le età una serie di proposte, sportive, ludiche e culturali per offrire l’opportunità di crescere e migliorarsi sotto diversi aspetti, grazie al prezioso supporto delle nostre associazioni” -commenta l’Assessore alla Cultura, Romana Campi. E’ possibile conoscere nel dettaglio tutte le iniziative rivolgendosi direttamente agli Uffici comunali o chiamando il numero 02.96661327.

Per maggiori informazioni su alcuni dei corsi proposti:

Inglese, spagnolo e disegno: http://www.ceriano-laghetto.org/News_ed_Eventi/Evento.asp?cod=1689

Minibasket, psicomotricità, bioenergetica e pilates: http://www.ceriano-laghetto.org/News_ed_Eventi/Evento.asp?cod=1690

Mini Volley: http://www.ceriano-laghetto.org/News_ed_Eventi/Evento.asp?cod=1699

Krav maga e kickboxing: http://www.ceriano-laghetto.org/News_ed_Eventi/Evento.asp?cod=1694

Teatro, canto corale, tip tap, modern jazz, hip hop, danza classica, contemporaneo (Villaggio Brollo):

http://www.ceriano-laghetto.org/News_ed_Eventi/Evento.asp?cod=1701

Corsi Civici Musicali: http://www.ceriano-laghetto.org/News_ed_Eventi/Evento.asp?cod=1692

Redazione