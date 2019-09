Ceriano – Nel Parco Groane, bosco in concessione per far legna

Ma è necessario un corso obbligatorio sulla sicurezza

(mi-lorenteggio.com) Ceriano Laghetto, 20 settembre 2019 – L’ente Parco Groane concederà piccoli lotti boschivi ai cittadini interessati a procedere al taglio per ricavarne legname da ardere, ad esclusivo uso famigliare. Un’occasione per pulire il bosco, metterlo in sicurezza anche sul fronte del rischio incendi e allo stesso tempo per mettere da parte materiale prezioso per accendere camini e stufe che potranno riscaldarci nel prossimo inverno.

Tutti gli interessati alla concessione dovranno partecipare ad un corso di conoscenza del bosco e delle tecniche di taglio, che sarà organizzato dal Parco nel mese di ottobre e consisterà in una lezione teorica e due lezioni pratiche sull’uso della motosega in sicurezza e nella consapevolezza dei rischi.

Hanno diritto a presentare richiesta di assegnazione di lotto boschivo le persone fisiche residenti nei Comuni facenti parte del Parco delle Groane, tra cui ovviamente, anche Ceriano Laghetto.

Ogni nucleo famigliare ha la possibilità di presentare un’unica richiesta di assegnazione. Le aree boschive a disposizione sono state divise in due gruppi e saranno assegnate in via preferenziale secondo la residenza dei richiedenti.

Gli interessati devono presentare richiesta di partecipazione sino al prossimo 4 ottobre, direttamente nella sede del Parco Groane in via Polveriera a Solaro, oppure inviare il materiale scaricato via Internet dal sito www.parcogroane.it.

“E’ un’opportunità importante che da una parte contente di mantenere pulito il bosco e dall’altra offre l’occasione di fare la scorta di legname per il riscaldamento del prossimo inverno a costo zero” – sottolinea l’Assessore all’Ambiente Antonio Magnani che rimarca: “Ritengo molto importante l’obbligo di partecipare alla lezione sulla sicurezza, così da ricevere le nozioni necessarie ad operare senza rischi per sé e per gli altri”.