COMO. DA DOMANI CONVENTION DI OLTRE CENTO GIOVANI POLITICI EUSALP, CATTANEO: INCONTRO SU TEMI AMBIENTALI

(mi-lorenteggio.com) Milano, 20 settembre 2019 – Saranno oltre un centinaio i giovani

politici dell’area Eusalp che si troveranno domani e domenica,

21 e 22 settembre, a Como a Villa Saporiti per partecipare ad

una convention mirata all’interazione tra i rappresentanti

politici nelle sessioni di lavoro di gruppo, concentrandosi

sull’analisi e l’identificazione di azioni concrete.

L’iniziativa si e’ avvale del contributo fondamentale di Anci.

Nei lavori di gruppo, i partecipanti saranno sollecitati con

analisi all’avanguardia dell’area alpina, confrontati con le

migliori pratiche della cooperazione ETC e quindi sfidati a

progettare soluzioni concrete per l’area macroregionale.

All’incontro parteciperanno anche gli assessori regionali

Raffaele Cattaneo (Ambiente e clima) e Massimo Sertori (Enti

locali, Montagna e piccoli comuni).

CATTANEO: SI LAVORA SU ECONOMIA CIRCOLARE – “Eusalp – ha

spiegato l’assessore cattaneo – rappresenta un’Europa che

valorizza i territori e coinvolge le sue realta’ piu’

significative, le Regioni, le citta’ e le autonomie locali,

chiamati ad essere protagonisti. I territori alpini sono un

laboratorio da questo punto di vista, con una tradizione in cui

si e’ sempre praticata l’economia circolare, per le condizioni in

cui si viveva, valorizzando tutte le risorse disponibili.

L’Europa ha bisogno di un modello di sviluppo sostenibile per

poter continuare a crescere. La Green Economy, leit motiv di

questa presidenza italiana, e’ intesa sia come conservazione e

tutela dei territori alpini, nella valenza ambientale e

naturalistica, ma anche nel senso moderno di costruire un nuovo

modello di sviluppo improntato all’economia circolare e

sostenibile e incontri come questo dimostrano di come si stia

lavorando in modo approfondito su questo tema”.

PRESENZE DA FRANCIA, SVIZZERA E AUSTRIA – La maggior parte, dei

partecipanti, arriva dalle regioni italiane Eusalp: 30 dalla

Liguria, 39 dalla Lombardia, 15 dal Veneto, 9 dal Piemonte, 3

dalla Valle d’Aosta e 1 dalla Campania. Dall’estero: 1 francese

(mayor of Servoz, Haute-Savoie, vice-president of Chamonix

intercommunality and delegate general to the European

Association of Mountain Representatives); 1 austriaco

(Consigliere comunale di Hall in Tyrol); 3 svizzeri (Membro del

parlamento comunale di Poschiavo/ Delegato del partito a livello

nazionale – Deputato al Gran Consiglio e Consigliere comunale a

Bellinzona – Deputata al Gran Consiglio), 5 Sindaci, 6

vice-sindaco, 14 assessori e la restante parte e’ formata da

membri dei Consigli Comunali.

ATLETA PARALIMPICA – Nella giornata di domenica e’ previsto

l’intervento Maria Poiani Panigati nuotatrice atleta

paralimipica lombarda vincitrice della medaglia d’oro ai Giochi

di Pechino e di Rio de Janeiro. L’atleta parlera’ ai giovani

amministratori nell’ambito dell’impegno sociale ripercorrendo

quella che e’ stata la sua esperienza umana e sportiva. Non

manchera’ ovviamente anche un cenno allo spirito olimpico in

vista dei Giochi che si svolgeranno nel 2026 tra Milano e

Cortina e che coinvolgeranno le Regioni Eusalp Italiane.

I TEMI – Il lavoro di gruppo sara’ organizzato in temi secondari

strettamente correlati alla strategia EUSALP e al programma

della Presidenza italiana. Questi i temi: sviluppo dell’economia

circolare, bioeconomia, agricoltura sostenibile, spopolamento

nei territori alpini; mobilita’ multimodale (integrazione di

diversi sistemi di trasporto), connettivita’ dematerializzata

(soluzioni ICT); adattamento ai cambiamenti climatici e

prevenzione dei rischi (calore, siccita’, alluvioni, incendi,

rischi idrogeologici) e servizi locali pubblici verdi

DOCUMENTO FINALE – L’obiettivo e’ quello di stimolare il

confronto tra i giovani amministratori politici locali sulle

questioni chiave della Presidenza italiana (economia verde e

competitivita’), la firma del documento dei giovani

amministratori, in collaborazione con ANCI e le organizzazioni

corrispondenti negli altri paesi EUSALP.