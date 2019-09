Il Duomo si tinge di autunno, un nuovo calendario di visite guidate tematiche settembre-novembre 2019

(mi-lorenteggio.com) Milano, 20 settembre 2019 – Con l’arrivo dell’autunno e delle sue atmosfere cariche di bellezza e suggestioni anche il Duomo rivela un fascino insolito. Tra i mesi di settembre e novembre 2019, le nuove visite guidate tematiche accompagneranno i visitatori in un percorso tra i tesori nascosti della Cattedrale e gli spazi normalmente non accessibili al pubblico per vivere un’esperienza culturale diversa e coinvolgente. Una ricca proposta di tour tra curiosità e aneddoti che ripercorrono la storia della Cattedrale e dei suoi protagonisti: dagli intrighi di corte della Milano quattrocentesca, all’affascinante tradizione della Nivola fino alla visita al grande organo del Duomo che si concluderà sulle note eseguite dal vivo dal Maestro organista Emanuele Vianelli.

Un’esperienza unica per scoprire la Cattedrale sotto una nuova luce, enigmatica e suggestiva, e per conoscere i segreti che da secoli sono custoditi tra le alte e imponenti mura marmoree di questo straordinario capolavoro di stile gotico.

SPECIALE DUOMO TOUR: LA NIVOLA DEL DUOMO

Sabato 21 settembre ore 15.00

Percorso: Cattedrale con accesso esclusivo alla Cappella Feriale, Area archeologica e Terrazze

Durata: 90 minuti

Lingua: Italiano

Costo: Intero €27,00 – Ridotto €19,00

Nel prezzo del servizio sono inclusi la visita guidata, il biglietto di ingresso e il sistema di microfonaggio. Obbligatoriamente per l’uso del sistema di microfonaggio é previsto il deposito di un documento d’identità valido (carta di identità, passaporto, patente), che verrà restituito al termine del servizio dal personale di biglietteria.

Tour alla scoperta dell’Area Archeologica, ove si trovano i resti del Battistero di San Giovanni alle Fonti, della Cattedrale, il più importante esempio di stile gotico del Nord Italia, e delle terrazze, da cui una vista mozzafiato ti sorprenderà passeggiando sul tetto della Città a due passi dal cielo. Durante la visita avrai la possibilità di accedere eccezionalmente alla Cappella Feriale, spazio normalmente non visitabile e di ammirare da vicino la Nivola.

Che cosa è la Nivola? Quali sono le origini del rito? Carlo Bascapè parlando della Nivola dice: “«Dopo che tutto il clero e una gran moltitudine di popolo si sono radunati…tre dei maggiori dignitari (del Capitolo) … vengono a poco a poco portati in alto mediante invisibili macchine, in un abitacolo… il quale per i lumi che si trovano all’interno offre l’aspetto di una nuvola splendentissima».

Per saperne di più non ti resta che prendere parte alla visita, un viaggio tra storia, arte, fede e cultura ricco di curiosità e scoperte inattese da non perdere.

LA MELODIA DEL DUOMO: VISITA SPECIALE AGLI ORGANI

Sabato 12 ottobre ore 15.00

Percorso: Cattedrale

Durata: 60 minuti

Lingua: Italiano

Costo: Intero €12,00 – Ridotto €8,00

Nel prezzo del servizio sono inclusi la visita guidata, il concerto d’organo e il biglietto di ingresso.

Una straordinaria opportunità per conoscere l’organo del Duomo, in questo momento oggetto di un’importante campagna di restauri. Con le sue 15,800 canne è il più grande in Italia, secondo in Europa. Guidati dal Maestro Emanuele Vianelli, primo organista della Cattedrale, potrete accedere all’area absidale, normalmente non visitabile, per osservare da vicino il coro ligneo e l’organo, con le sue casse dorate e le ante dipinte, e scoprire il funzionamento di questo meraviglioso strumento. A conclusione della visita godrete dell’ascolto di brani eseguiti per voi dal maestro.

I MISTERI DELLA STORIA DI MILANO TRA LE STATUE DEL DUOMO

Sabato 2 novembre ore 15:00

Percorso: Cattedrale

Durata: 60 minuti

Lingua: italiano

Costo: Intero € 12,00 – Ridotto €8,00

Nel prezzo del servizio sono inclusi la visita guidata, il biglietto di ingresso e il sistema di microfonaggio. Obbligatoriamente per l’uso del sistema di microfonaggio é previsto il deposito di un documento d’identità valido (carta di identità, passaporto, patente), che verrà restituito al termine del servizio dal personale di biglietteria.

I protagonisti della storia di Milano abitano da secoli tra le statue della Cattedrale e raccontano con la loro presenza le vicende della città, tra intrighi di corte e misteri mai risolti. Una visita guidata curiosa e insolita che vi porterà a rivivere la congiura al Duca Galeazzo Maria Sforza, a seguire un antico processo cinquecentesco legato a un inspiegabile incendio occorso nel cantiere del Duomo fino ad arrivare alla storia recente per scoprire i dettagli nascosti tra ornati e decorazioni.

UNA PASSEGGIATA TRA LE GUGLIE

Sabato 28 settembre ore 17:00

Percorso: Terrazze

Durata: 60 minuti

Lingua: Italiano

Prezzo: Intero € 19,00 – Ridotto € 11,00

Le Terrazze del Duomo di Milano, sono un unicum nel panorama italiano. Come stalagmiti di pietra innalzate in tensione verso il cielo, le guglie svettano dalla splendente Cattedrale marmorea.

Ogni dettaglio architettonico e decorativo, strutturale o ornamentale, porta con sé un’eredità dettata dalla tradizione scultorea tramandata dalla maestria degli scalpellini che nel laboratorio marmisti dedicano sapienza e cura ad ogni manufatto.

