MILANO.TRUFFE ANZIANI, DE CORATO: DA REGIONE 200.000 EURO PER CAMPAGNE INFORMAZIONE NEL 2019

L’ASSESSORE: PRONTI ALTRI 175.000 EURO AI COMUNI PER L’ANNO 2020

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 20 settembre 2019 -“Le truffe ai danni degli anziani sono

sempre all’ordine del giorno, per questo durante l’assestamento

di bilancio abbiamo inserito 200.000 euro per campagne di

informazione”. Cosi’ l’assessore regionale alla Sicurezza,

Immigrazione e Polizia Locale Riccardo De Corato, commentando la

truffa del ‘finto nipote’, subita da una donna di 81 anni a

Milano, a cui sono stati sottratti beni per 150.000 euro.

LA TRUFFA – “Troppo spesso – ha spiegato De Corato – gli anziani

vengono truffati attraverso raggiri ormai abbondantemente

conosciuti. In questo caso, l’anziana ha ricevuto una telefonata

da un ragazzo presentatosi come suo nipote, che le ha chiesto

denaro per evitare che la madre finisse in carcere dopo aver

provocato un incidente. La donna, quindi, ha consegnato tutti i

suoi beni a un giovane qualificatosi come amico del nipote,

rendendosi conto troppo tardi della messinscena”.

FONDAMENTALI LE CAMPAGNE D’INFORMAZIONE- “Da parte di Regione

Lombardia – ha concluso l’assessore regionale – c’e’ la massima

attenzione a scongiurare queste truffe attraverso campagne di

sensibilizzazione e informazione per gli anziani, tanto che sono

gia’ pronti 175.000 euro anche a favore dei Comuni per il 2020”.

