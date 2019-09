Trezzano. Esplosione con incendio in una ditta – VIDEO e FOTO

TRE FERITI, UNO GRAVISSIMO

(mi-Lorenteggio.com) Trezzano sul Naviglio, 20 settembre 2019 – Ancora un grave incidente sul lavoro in Lombardia, non si fermano gli incidenti sul lavoro. Nel pomeriggio di oggi, intorno alle ore 15.45, in una delle piccole aziende, che trasforma la canapa in tutti i suoi derivati, sita nei capannoni di via Edison al civico 36 è avvenuta una violenta esplosione con successivo incendio, che interessa un capannone. Tre i feriti: un 25enne, un 60enne e un 66enne. Due codici rossi: uno trasferito a Niguarda e uno al san Gerardo. Un codice giallo.

Il Sindaco di Trezzano mentre segue l’evolversi della situazione in contatto con i soccorritori

Subito la macchina dei soccorsi per i grandi eventi si è attivata. Oltre al Sindaco, Fabio Bottero, sul posto, i Vigili del Fuoco, giunti con una decina di mezzi, la Protezione Civile regionale e comunale, i Carabinieri della locale Stazione, ambulanze e l’elisoccorso.

Le fiamme sono state subito circoscritte e domate dai Vigili del Fuoco e non ci sono rischi per le persone e l’ambiente.

Da stabilire le cause con esattezza. In tutte le aziende vicine sono state evacuate e attivati i singoli piani di sicurezza.

Tre i feriti, un 25enne

SEGUONO AGGIORNAMENTI