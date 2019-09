MOBILITÀ. DOMENICA “MILANO PEDALA CON PON METRO”, ALLA SCOPERTA DEI PROGETTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA

In occasione della Settimana Europea della Mobilità Sostenibile, a partire dalle 10 biciclettata nel Municipio 6 per conoscere quanto fatto e quanto nei programmi di rigenerazione del territorio grazie a PON Metro

Milano, 21 settembre 2019 – In occasione della Settimana Europea della Mobilità sostenibile e grazie al programma PON Metro Milano, il Comune ha organizzato per domenica 22 settembre, con partenza alle 10 in viale delle Legioni Romane 54, una pedalata attraverso le strade del Municipio 6 per scoprire i progetti realizzati e in fase di ultimazione che contribuiscono alla rigenerazione e riqualificazione di numerose aree della città. Sarà presente, fra gli altri, l’assessore alla Mobilità Marco Granelli.

Il percorso della biciclettata “Milano pedala con PON Metro” prevede diverse tappe intermedie fino ad arrivare a Porta Genova, alle ore 12 circa.

Tra le tappe, la visita alle nuove stazioni BikeMi finanziate da fondi europei PON Metro. L’evento celebra inoltre la messa in strada delle nuove 630 biciclette finanziate grazie a PON Metro e il raggiungimento della 300esima stazione BikeMi. In una delle soste ci si soffermerà sul progetto di sistema di Pubblica Illuminazione intelligente, Smart IP, nel quartiere Lorenteggio dove i pali dell’illuminazione pubblica vengono accessoriati grazie a servizi tecnologici integrati alla rete di illuminazione.

“Il contributo europeo PON Metro ci ha consentito di dare il via a nuove stazioni del BikeMi in aree strategiche – dichiara Marco Granelli assessore alla Mobilità -. Il bike sharing funziona bene e per questo il nostro obiettivo è passare nei prossimi mesi dalle attuali 306 stazioni, con quelle che inauguriamo oggi, a 324 nelle prime settimane del 2020. Le nuove stazioni vengono collocate in particolare nei quartieri di Lorenteggio, Niguarda, Lambrate e Calvairate affinché fungano da collegamento con le reti di trasporto pubblico”.

Per assicurarsi la possibilità di pedalare con una delle 14 biciclette PON Metro messe a disposizione gratuitamente per l’occasione è possibile registrarsi a questo link.

È possibile partecipare alla pedalata anche con la propria bicicletta. Gli abbonati al servizio BikeMi possono utilizzare le bici nella stazione di Inganni che saranno riservate ai partecipanti all’evento a partire dalle 9:30 (previa iscrizione al link sotto). Inoltre, grazie a BikeMi, sempre domenica 22 settembre in occasione della Settimana Europea della Mobilità l’uso della bicicletta è gratuito per tutti gli abbonati – sia annuali, che settimanali o giornalieri.