Bollate. Proseguono senza sosta i lavori di asfaltatura

(mi-Lorenteggio.com) Bollate, 22 settembre 2019 – Continuano a restare aperti i cantieri per il rifacimento delle strade cittadine. Sono le tante asfaltature finanziate dal Comune e realizzate dalla società Gaia servizi che prevedono anche il rifacimento completo di alcune vie. Vediamole nel dettaglio:

STRADE

Fatte: vie Turati, Tassoni, Bembo, De Amicis, Porra, Don Minzoni, Toscanini (tratto), Vittorio Veneto (da via Verdi a Origona), sottopasso di 4 Novembre, rampa di accesso al softball di via Novara, alcuni tratti della Varesina, San Sebastiano, Monteverdi, Como, Po e limitrofe, rotatoria don Fusetti, Matteotti, Garibaldi, Repubblica, Cattaneo, Zandonai, rotatoria Repubblica.

In fase di realizzazione: vie Montecengio, Tofane, Montegrappa, Rossetti, Madonna (tratto), rotatoria XI febbraio.

MARCIAPIEDI

Fatti: nelle vie Tenca, San Sebastiano, Farini, Madonna in Campagna, Montessori, tratti di Caduti bollatesi e Dante.

Nelle prossime settimane, interventi nelle vie: tratti di Buonarroti, Cesare Battisti, Oberdan, Giovanni xxiii, Varalli, Silvio Pellico, Donadeo, Corridoni.

E gli scavi per la FIBRA?

Dopo la pausa di agosto la società Open Fiber, responsabile della manomissione del suolo di moltissime strade cittadine, riprenderà i ripristini definitivi. Si procederà alla riasfaltatura di 1 metro di carreggiata lungo il solco dove è stata posata la fibra ottica. I ripristini da parte della società dureranno per tutto il mese di Ottobre ed anche di Novembre se le temperature lo consentiranno, al fine di riassaltare tutti le manomissioni effettuate fino alll’estate 2019.

