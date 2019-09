(mi-Lorenteggio.com) Cesano Boscone, 22 settembre 2019 – Si sta per concludere la Festa Patronale 2019, nel pomeriggio di oggi, alla presenza delle autorità civili, religiose, militari e associative della città, si è svolta la tradizionale processione mariana in onore della Madonna del Rosario. La pioggia, caduta sin dalle prime ore del pomeriggio, non ha impedito che il rito si svolgesse.

V