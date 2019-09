Ciclismo. Dai grattacieli di CityLife alle campagne dell’ovest Milano, successo per la Deejay 100

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 22 settembre 2019 – Si conclude oggi la settimana della Milano Bike City e tra gli eventi conclusivi la Deejay 100, la granfondo di ciclismo con un percorso di 100 km che parte da Milano City Life e attraversa i comuni e le campagne a ovest di Milano.

In tanti stamane alla partenza stamane in via Boezio con in prima fila Linus e Radio Dj e arrivo e premiazioni nel villaggio sportivo all’interno di City Life Shopping District. Il percorso si snoda, poi, nell’ovest della città metropolitana, dove iniziano i campi del Parco Agricolo Sud Milano, passando per Cusago, Albairate, Abbiategrasso e tanti altri comuni, per ritornare, infine, in città.

Il tempo massimo di percorrenza è fissato in 4 ore e 30 minuti: oltre tali termini la partecipazione non sarà considerata valida.

La DeeJay 100 è uno degli eventi di spicco nella programmazione di Milano Bike City 2019, il festival diffuso dedicato alla bicicletta che si svolge in coincidenza con la Settimana Europea della Mobilità.

V. A.