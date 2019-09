LECCO. VALMADRERA, ASSESSORE BOLOGNINI HA INAUGURATO AREA GIOCO APERTA A TUTTI I BAMBINI: L’INCLUSIONE SIA NATURALE

IN LOMBARDIA 82 PARCHI INCLUSIVI GRAZIE A CONTRIBUTO REGIONE

(mi-lorenteggio.com) Valmadrera – Lecco, 22 settembre 2019 – Quella inaugurata a Valmadrera

(LC) e’ una delle 82 aree giochi inclusive realizzate in

altrettanti Comuni della Lombardia con il contributo della

Regione. Lo ha ricordato l’assessore alle Politiche sociali,

abitative e Disabilita’ Stefano Bolognini, che, il 20 settembre, nel centro

alle porte di Lecco, ha svelato, insieme al sindaco Antonio

Rusconi, le nuove strutture dedicate ai bambini delle scuole

primaria e secondaria, situate nei pressi dell’area giochi.

OBIETTIVO E’ RENDERE INCLUSIONE NATURALE AI BAMBINI – “Regione

Lombardia – ha detto Bolognini -, con un contributo di 2 milioni

di euro, ha permesso, l’anno scorso, la realizzazione di 82 aree

giochi inclusive, in centri tra i 10 e i 30 mila abitanti;

parchi giochi dove tutti i bambini, indipendentemente dalle loro

abilita’, possono giocare tutti insieme. L’obiettivo e’ che

l’inclusione sia naturale in questa fascia d’eta’, tra bambini

della scuola primaria e quelli della secondaria”.

REGIONE CONTRIBUISCE, INCENTIVA E SENSIBILIZZA – “Regione

Lombardia – ha proseguito -, oltre ad aver dato il contributo ai

Comuni, incentiva e sensibilizza le Amministrazioni locali, le

scuole, gli oratori, le associazioni dei territorio a recuperare

aree a questo uso. Poi, servono anche momenti come quello di

oggi, tra il gioco e il ritrovo, perche’ promuoviamo l’impiego

delle aree per farle vivere anche attraverso eventi che

coinvolgano, come merende all’aperto e cacce al tesoro. Noi

realizziamo le aree, i Comuni le fanno vivere. Vorremmo poter

avviare iniziative simili tutti i giorni: per questo non

smettiamo di impegnarci affinche’ sia cosi'”.

OCCASIONE IMPORTANTE – “E’ stata un’occasione bellissima e

importante per inaugurare ufficialmente questo parco,

aggiungendo giochi che possono usare tutti, anche i ragazzi

disabili – ha detto il sindaco Rusconi -. Abbiamo voluto che

fossero presenti tutti i bambini della scuola, insieme alla

nuova dirigente scolastica Carmela Teodora Carlino, la vice

sindaco Raffaella Brioni, altri assessori comunali, il

presidente della fondazione Parmigiani, in rappresentanza della

scuola paritaria elementare, Nicola Perego.