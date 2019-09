Milano. Incidente lungo la A58-TEEM all’altezza dello svincolo di Liscate, due feriti

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 22 settembre 2019 – Un ferito in codice verde, trasportato all’ospedale di Melzo, e uno in codice giallo, trasportato all’Ospedale San Raffaele di Milano, il bilancio di un incidente stradale avvenuto tra due auto intorno alle ore 17.25 lungo la A58 TEEM, in direzione Nord, all’altezza dello svincolo di Liscate. Sul posto sono intervenuti due mezzi dei Vigili del Fuoco, oltre ad un’automedica, due ambulanze e la Polstrada, che oltre a compiere tutti i rilievi, ha diretto il traffico molto intenso.

V. A.