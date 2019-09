MILLESIMO ELICOTTERO AW139-‘LEONARDO’, PRESIDENTE FONTANA: ECCELLENZA PRODUTTIVA LOMBARDA E OPPORTUNITA’ OCCUPAZIONALE

(mi-lorenteggio.com) Milano, 22 settembre 2019 – “Leonardo e’ una delle eccellenze della

nostra regione sia per la grande opportunita’ che offre dal punto

di vista occupazionale, sia per la qualita’ della ricerca

dell’innovazione del prodotto che riesce ad essere competitivo a

livello mondiale. Un motivo di orgoglio per Regione Lombardia

tenuto conto che quello dell’industria aeronautica e’ un ambito

estremamente difficile: un punto di riferimento al quale

guardiamo con grande interesse e attenzione”.

Lo ha detto il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana,

nel corso della presentazione, oggi, allo stabilimento di

‘Leonardo Divisione Elicotteri’ di Vergiate (Va), del millesimo

elicottero tipo AW139, prodotto nel cinquecentesimo anniversario

della morte di Leonardo Da Vinci, a cui e’ intitolata l’azienda.

Redazione