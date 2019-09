OLIMPIADI 2026, FONTANA: ‘MILANO-CORTINA’ ESEMPIO DELLA FORZA TRAINANTE CHE REGIONI POSSONO OFFRIRE A TUTTO IL PAESE

(mi-lorenteggio.com) Villasimius/SU, 22 settembre 2019 – – “La conquista dei Giochi

Olimpici invernali del 2026 a Milano-Cortina e’ l’esempio piu’

semplice ed immediato di cosa possono fare le Regioni con

l’Autonomia”.

Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio

Fontana, oggi in Sardegna, a Villasimius, nel corso della tavola

rotonda ‘Fare squadra, fare sistema per vincere le sfide:

Milano-Cortina 2026′, organizzata nell’ambito della Conferenza

di Sistema di Confcommercio.

DA REGIONE INVESTIMENTI VELOCI GRAZIE A BILANCI IN ORDINE – “Se

io e Luca Zaia – ha aggiunto Attilio Fontana – avessimo atteso

le decisioni del Governo, frenato dai distinguo di una parte

politica, staremmo guardando alla finestra i festeggiamenti

degli svedesi. Ci siamo assunti una responsabilita’, deciso

velocemente grazie anche ai bilanci in ordine delle nostre

Regioni, capaci di investire risorse proprie. Insieme al Comune

di Milano e a Cortina abbiamo potuto costruire una proposta

eccellente e oggi offriamo ai nostri territori e a tutto il

Paese una grande occasione di sviluppo”.

ADESSO LAVORO DI SQUADRA PER COSTRUZIONE MACCHINA ORGANIZZATIVA

“Ora, con il dinamismo che ci contraddistingue e con la capacita’

di lavoro di squadra – ha concluso il governatore della

Lombardia – stiamo perfezionando l’iter per la costruzione della

macchina organizzativa, augurandoci che l’attuale Governo faccia

la sua parte sia per quanto riguarda l’ingresso di un suo

rappresentante all’interno dell’Agenzia, sia per l’approvazione,

entro novembre, della legge olimpica”.