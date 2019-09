Rugby: quattro squadre in sfida a Cesano Boscone

(mi-Lorenteggio.com) Cesano Boscone, 22 settembre 2019 – Si disputerà oggi alle 15 il “2° torneo città di Cesano Boscone” che vedrà, nel campo comunale “Cinghiali rugby ASD” di via don Sturzo, sfidarsi la squadra di casa contro “Iride Cologno rugby”, “Vanzago rugby lions” e “CusPavia”. Le prime tre della serie C2 e la quarta della serie C1.

Ospite d’onore sarà Roberto Tenga, pilone destro delle “Zebre rugby club”, una delle due (l’altra è il Benetton Treviso) dove giocano i migliori rugbisti italiani. Da qui vengono scelti gli atleti per la Nazionale.

“È un grande piacere per Cesano Boscone ospitare nuovamente un quadrangolare – spiega l’assessore allo sport Salvatore Gattuso – che vedrà in campo circa 120 giocatori. La presenza di Roberto Tenga sarà sicuramente uno stimolo per i giovani che inizieranno la nuova stagione sportiva”.

Il quadrangolare è un’occasione per riprendere l’attività competitiva dopo la pausa estiva e come anticipo del campionato che partirà a metà ottobre, in quanto la Nazionale è impegnata nei campionati del Mondo.

La gara in programma domenica prevede partite di 20 minuti ciascuna. Nel caso venga raggiunta la parità di punteggio, si disputerà una quarta partita per decretare il vincitore del quadrangolare.

Intanto, l’associazione cesanese sta preparandosi per la nuova stagione, proponendo i suoi corsi a tutte le categorie dei giovanissimi: gli under 6,8,10,12,14,16,18. Ma ci sono anche i seniores 18-40 anni e gli old maschili, che hanno più di 40 anni.

Novità di quest’anno è l’avvio degli allenamenti per la categoria femminile seniores.

Redazione