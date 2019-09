Ceriano. Al via la 44esima edizione della Festa di San Michele

Dal 25 al 30 settembre 2019

Centro Civico Dal Pozzo

Programma

Mercoledì 25 Settembre

Ore 21.00

Incontro di Preghiera

Giovedì 26 Settembre

Ore 21.00

1° Giorno Tornei FIFA18 PS3

Venerdì 27 Settembre

Ore 21.00

2° Giorno Tornei FIFA18 PS3

Sabato 28 Settembre

Ore 15.00 -16.00

Sante Confessioni

Ore 19.00-21.00

Hip Hop, apertura Stand Gastronomico e Pesca di Beneficenza

Ore 21.00-24.00

Serata Danzante con Musica dal Vivo

Domenica 29 Settembre

Ore 09.45

Santa Messa Solenne

Ore 11.00 -12.00

Dimostrazione Kickboxing

Ore 12.30

Pranziamo Insieme (prenotazione gradita)

Ore 14.00 – 15.00

Jazz con Marzia & The Lazy Project

Ore 15.00 -17.00

Giochi per bambini, a seguire Grande Nutella Party

Ore 17.00 – 18.00

Concerto Sinfonico Banda S.Cecilia di Cislago

Ore 18.30

Processione Statua di San Michele per le vie della Frazione

e Banda Musicale S.Cecilia di Cislago

Percorso: via Carso, via Solferino, via Col di Lana e via della Cassinetta.

In caso di Maltempo la Funzione verrà Celebrata in Chiesa.

Ore 20.00

Estrazione Premi

Lunedì 30 Settembre

Ore 20.30

Santa Messa per Tutti i Defunti della Frazione