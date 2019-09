Corsico. Dopo l’ennesima aggressione alla compagna, arrestato tassista violento in famiglia

(mi-lorenteggio.com) Corsico, 23 settembre 2019 Stamane i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Corsico,, durante servizio perlustrativo del territorio, ha tratto in arresto in flagranza, un tassista, incensurato, classe 1975, perché ritenuto responsabile di maltrattamenti in famiglia, ai danni della convivente, classe 1976, dalla cui relazione sono nati due figli, di anni 15 e 7.

A far scoprire l’amara vicenda, è stato il fatto che i Carabinieri, hanno notato una donna in stato di agitazione mentre piangeva e le hanno immediatamente prestato soccorso.

La donna ha riferito ai militari di aver subito una violenta aggressione verificatasi poco prima da parte del convivente all’interno della propria abitazione, occasione in cui era stata colpita alla testa con una scarpa con i tacchi, in presenza dei figli minori.

Le successive indagini hanno consentito di accertare che la donna risulta essere vittima di analoghe condotte violente da circa sei anni, quasi quotidiani. Gli episodi in questione, che le hanno ingenerato uno stato di ansia e terrore permanente, non sono mai stati denunciati.

La donna è stata poi trasportata presso l’ospedale San Paolo di Milano e dimessa con prognosi di gg. 25, per un “trauma cranico occipitale e trauma toracico da percosse”.

Così, l’uomo è stato arrestato e portato a San Vittore.

V. A.