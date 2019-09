(mi-Lorenteggio.com) Cusago, 23 settembre 2019 – Nel pomeriggio di oggi, intorno alle ore 17.00, in via Alcide De Gasperi, all’altezza del civico 60, un 68enne ha perso il controllo della propria bici, forse per un malore, e dopo esser stato soccorso è stato trasportato in codice giallo all’Humanitas di Rozzano, con l’elisoccorso giunto da Como.

V. A.