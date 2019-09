IMPRESE, ACCORDI CON MISE E AZIENDE CELLOGRAFICA (CO) E ANTARES (BS) PER INNOVAZIONE

ASSESSORE MATTINZOLI:UTILI PER OCCUPAZIONE E INVESTIMENTI ESTERI

(mi-lorenteggio.com) Milano, 23 settembre 2019 – Prosegue, da parte della Giunta della

Regione Lombardia, l’approvazione di accordi per l’innovazione

tra il Ministero dello Sviluppo economico, Regione Lombardia e

rilevanti imprese del territorio. Oggi l’Esecutivo lombardo, su

proposta dell’assessore allo Sviluppo economico Alessandro

Mattinzoli, ha dato il via agli accordi con le societa’

Cellografica Gerosa spa e Antares Vision spa.

INCISIONI SUPER TECNOLOGIZZATE – La societa’ Cellografica Gerosa

spa. ha presentato, al Mise, una proposta progettuale denominata

‘Sistema di fotoincisione Laser ad alte prestazioni e basso

impatto ambiental’ da realizzare nel sito di Inverigo, in

provincia di Como.

Si prevede la realizzazione di un innovativo impianto di

fotoincisione laser, co-progettato unitamente a Hell Holding,

che renda possibile la fotoincisione laser dei rulli

direttamente su di una superficie in rame. Il costo previsto per

la realizzazione del progetto di ricerca e sviluppo ammonta a

5.526.402 euro con un contributo complessivo, a carico del

Ministero e di Regione Lombardia, pari a 1.436.864 euro. La

quota di Regione sara’ pari a 165.792 euro.

PROGETTO TRACCIATTABILITA’ VINO – La societa’ Antares Vision spa

ha presentato al Ministero per lo Sviluppo economico una

proposta progettuale denominata ‘Sviluppo di un sistema di

tracciabilita’ di uno o piu’ prodotti della filiera alimentare,

dalle coltivazioni, al processo di produzione e packaging,

includendo sia la serializzazione dei prodotti finiti, che il

loro tracking lungo tutta la supply chain, fino al consumatore

finale’, da realizzare presso il sito di Travagliato, in

provincia di Brescia.

La proposta progettuale intende sviluppare un sistema di

tracciabilita’ di uno o piu’ prodotti della filiera alimentare e

vinicola: dalle coltivazioni, al processo di produzione e

packaging, includendo sia la serializzazione dei prodotti

finiti, che il loro tracking lungo tutta la supply chain. Il

costo previsto per la realizzazione del progetto di ricerca e

sviluppo ammonta a 6.962.500 euro con un contributo complessivo,

a carico del Ministero e di Regione Lombardia, pari a 1.810.250

euro. La quota a carico di Regione Lombardia e’ pari a 208.875

euro.

PROGETTI RISPECCHIANO METODO REGIONE – “Questi progetti sono il

chiaro segno del nostro metodo – commenta l’assessore allo

Sviluppo economico Alessandro Mattinzoli -: sostenere le

iniziative per promuove la capacita’ competitiva delle imprese,

sia per tutelare e aumentare i livelli occupazionali sia per

accrescere la presenza delle imprese estere nel nostro Paese”.