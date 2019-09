(mi-lorenteggio.com) Milano, 23 settembre 2019 – Nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle ore 15.00, in un condominio di Viale Regina Margherita, in pieno centro cittadino, una donna con la sua bambina di due anni è precipitata dall’ottavo piano nella tromba delle scale. La donna è morta mentre la piccola è stata trasportata in ospedale in condizioni gravissime. Sul posto sono giunte anche le forze dell’ordine e le indagini sono coordinate dal pm di turno Maura Ripamonti.

V. A.