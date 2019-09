MILANO. PRESENTATE LE INIZIATIVE PER GLI 80 ANNI DELL’OSPEDALE NIGUARDA

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 23 settembre 2019 – “Un’eccellenza fra le eccellenze del sistema socio-sanitario della Lombardia”. Il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana e l’assessore al Welfare Giulio Gallera hanno definito cosi’

l’Ospedale Niguarda di Milano, che, il prossimo 10 ottobre, festeggerà gli 80 anni di attività. E oggi, nel corso di una

conferenza stampa a Palazzo Lombardia, alla quale hanno partecipato anche il sindaco di Milano Giuseppe Sala e il

direttore generale di Niguarda Marco Bosio, sono state illustrate tutte le iniziative che accompagneranno questa

ricorrenza speciale e che partiranno sabato 28 settembre.

FONTANA: NIGUARDA HA SAPUTO MANTENERE RAPPORTO CON LE PERSONE –

“L’ospedale di Niguarda – ha detto Fontana – nasce da un’opera

di beneficienza e incarna perfettamente lo spirito milanese e

lombardo, improntato alla generosita’. Ha saputo mantenere un

rapporto diretto e particolare con il cuore delle persone di

questo territorio, sviluppando contestualmente rapporti di

collaborazione con le migliori strutture del mondo”.

IL GRAZIE AGLI OLTRE 4500 DIPENDENTI – “Le oltre 4500 persone

che ogni giorno lavorano in questi reparti – ha aggiunto –

stanno dimostrando, insieme a molti altri colleghi dei presidi

socio-sanitari della Lombardia, un grande affetto verso la

sanita’ pubblica, sottoponendosi a turni pesantissimi,

determinati soprattutto dai vincoli molto rigidi che, a livello

nazionale, imbrigliano l’assunzione di personale adeguato”.

GALLERA: TESTIMONIANZA VALORE UNIVERSALISTICO NOSTRA SANITA’ –

L’assessore al Welfare Giulio Gallera ha sottolineato come “il

percorso storico del Niguarda, che ha accompagnato per 80 anni

la citta’ e i Milanesi, sia una chiara e concreta testimonianza

del valore universalistico del nostro sistema socio-sanitario”.

“Questa Regione – ha proseguito – possiede un’innata capacita’ di

rigenerarsi per mantenere la barra di navigazione su livelli di

eccellenza. Niguarda ne e’ l’esempio, perche’ ha saputo modificare

negli anni l’offerta clinica e alberghiera, adeguandole ai nuovi

bisogni di una societa’ in continua evoluzione. Le migliori

tecniche di cura e assistenza si abbinano a un’organizzazione

efficiente e moderna”.

SALA: MILANO DA SEMPRE SI IMMEDESIMA IN NIGUARDA – “La citta’ da

sempre si immedesima nell’ospedale Niguarda – ha commentato

Giuseppe Sala – e lo sente come proprio. La vocazione

internazionale si coniuga perfettamente con un forte radicamento

locale. Niguarda e’ il punto di riferimento per moltissime

associazioni di volontariato e rappresenta la visione ambrosiana

della societa’, perche’ riesce a comprenderne lo spirito in

un’ottica di una grande apertura. Queste celebrazioni

rappresentano l’occasione per conoscere gli uomini e le donne

che fanno grande l’ospedale: la qualita’ del capitale umano e’

decisiva”.

BOSIO: UNA STORIA DI GENEROSITA’ – “Gli 80 anni di Niguarda – ha

concluso il direttore generale Marco Bosio – raccontano una

storia unica nel suo genere, affascinante, coraggiosa. Una

storia che porta con se’ l’elemento che ha determinato le sue

origini: la generosita’. La capacita’ di innovare ha sempre

caratterizzato l’attivita’ dell’ospedale: la prima costruzione ha

infatti abbinato i padiglioni tradizionali con l’architettura a

monoblocco. La sfida dell’innovazione ha contaminato le attivita’

cliniche e specialistiche, per le quali i professionisti e i

ricercatori di Niguarda hanno raggiunto storici traguardi nel

corso dei decenni”.

Per condividere la ricorrenza degli 80

anni di Niguarda con tutti i cittadini e dare il giusto

riconoscimento a questo ‘luogo di cura e cultura per la salute’,

sono in programma una serie di iniziative, promosse con la

Regione Lombardia e con il Patrocinio del Comune di Milano.

– 28 settembre, “La Festa di Niguarda” – Una giornata di festa

aperta a tutti, colleghi, amici, pazienti, cittadini e

Associazioni di volontariato. Sara’ possibile effettuare

screening e visite gratuite, partecipare all’Innovation running,

la corsa amatoriale (percorso da 3, 6 e 9 km) tra i viali

dell’ospedale giardino promossa da AVIS Milano, scoprire le

opere d’arte di Niguarda, tutelato dalle Belle Arti, provare

alcune discipline sportive rivolte in particolare alle persone

con disabilita’ motoria grazie all’iniziativa ‘Lo Sport per

tutti’ organizzata da AUSportiva e AUS Niguarda Onlus ,

partecipare al ‘3° Gran Premio di Niguarda’ in ricordo del

grande campione Clay Regazzoni, conoscere le Associazioni e

Onlus accreditate con l’ospedale che supportano i nostri

pazienti, sostengono la ricerca e l’attivita’ clinica.

Ottobre – ‘L’ospedale oltre le mura’. Screening e visite

gratuite in due luoghi pubblici della citta’: martedi’ 15 ottobre

presso piazza Citta’ di Lombardia e martedi’ 29 ottobre presso

Piazza San Carlo, Milano.

21 ottobre – ‘A teatro con Niguarda’. Serata conclusiva, aperta

al pubblico, presso il teatro Dal Verme di Milano. Presentata da

un’amica dell’ospedale, Simona Ventura, insieme a tanti ospiti

verranno celebrate le eccellenze di Niguarda, la sua storia e il

legame con la Citta’.

Concorso letterario: ‘L’insolito ospedale’

Aperto a tutti colori che amano la scrittura creativa e che

vogliono cimentarsi in un racconto che abbia a tema le

riflessioni, le esperienze e le emozioni che ruotano intorno ad

un luogo di vita e di cura come l’ospedale. Il concorso si

chiudera’ il 31 ottobre.

Il 10 ottobre 1939 veniva inaugurato a

Milano il nuovo Ospedale Niguarda. Entrava quel giorno la prima

paziente, la signora Luigia, affetta da colecistite acuta e

ricoverata presso la divisione medica.

In questi ‘primi 80 anni’ Niguarda ha saputo crescere e

rinnovarsi, affrontando importanti trasformazioni strutturali e

organizzative che lo hanno reso un ospedale di riferimento

regionale e nazionale.

Nato come ‘costola periferica’ del Policlinico di Milano, la sua

costruzione si inserisce in un complesso di operazioni economico

infrastrutturali che miravano alla trasformazione del volto

della citta’ ed erano finalizzate a dotare la regione di una rete

sanitaria efficiente, basata su strutture moderne ed efficienti.

‘L’Ospedale Maggiore Vecchio’, l’antichissimo e centralissimo

Policlinico di Milano, ormai non era piu’ sufficiente alle

necessita’ di una citta’ che andava espandendosi, con un enorme

bacino industriale a nord. Dei 12.650 operai residenti nei

comuni dell’hinterland di Milano censiti nel 1911, ben oltre

9.000 risiedevano tra Affori, Niguarda e il comune di Musocco.

Il 13 luglio del 1932, quindi, l’ing. Giulio Marcovigi e il

prof. Enrico Ronzani, incaricati di ‘dar vita a questa utopia’

consegnarono il progetto del Niguarda, la cui pianta sembrava

evocare nel suo schematismo l’immagine di un essere umano

titanico, pronto all’azione. Poggiato solidamente sui due

fabbricati dell’accettazione e del pronto soccorso, il ‘grande

organismo’ aveva le due gambe costituite dai reparti chirurgici,

il torace delimitato dalle medicine, gli arti superiori dalla

pediatria e dall’ostetricia; la testa era rappresentata dai

servizi generali e il cuore, al centro, dalla Chiesa.

Un progetto ambizioso e innovativo, in quanto in Italia, forse

per la prima volta, la classica struttura ospedaliera a

padiglioni isolati e lontani venne coniugata con quella

dell’ospedale monoblocco con sviluppo verticale tipica degli

Stati Uniti.

Su una superficie di 322.000 metri quadrati, furono edificati

quasi 55.000 metri quadrati di edifici, 132.000 occupati da

strade e piazzali, 135.000 sistemati a giardino e prato, con

pini, abeti, cipressi, magnolie, olmi, betulle….

Il ‘piu’ bello ospedale giardino d’Europa’, come fu definito in

quegli anni, aveva all’apertura 1.500 posti letto, oltre ai 775

per il personale di assistenza.

I punti di forza dell’ospedale del ’39, rivoluzionario per

l’epoca, erano una maggiore attenzione al contenimento delle

infezioni ospedaliere, grazie una minore promiscuita’ dei malati,

e una migliore organizzazione dello spazio. La planimetria

rifletteva queste caratteristiche: numerosi padiglioni messi in

comunicazione attraverso porticati e strade sopraelevate, con

tetti adibiti ad aree di convalescenza. Nei sotterranei si

costrui’ un’efficiente rete di cunicoli per il trasporto

intra-ospedaliero.

Ad essere ‘grandioso’ non fu solo il progetto dell’ospedale, ma

anche la generosita’ dei cittadini. Secondo le stime, infatti, le

spese per l’acquisto del terreno e per la sua edificazione

ammontavano a circa 100 milioni di lire. Fin dal momento in cui

si comincio’ a ventilare l’idea della costruzione di un nuovo

ospedale, inizio’ una grande e importante catena di donazioni da

parte dei cittadini, fino ad arrivare all’enorme cifra di 75

milioni e 500.000 lire. Oltre i 2/3 dei costi per la

realizzazione dell’ospedale furono, quindi, finanziati dalla

generosita’ di moltissimi benefattori, di alcuni dei quali e’

rimasta traccia nelle vetrate della nostra Aula Magna. Questa

sensibilita’ collettiva e spontanea dimostrata allora dalla Citta’

fu sorprendente e rende a tutti gli effetti Niguarda ‘l’ospedale

dei Milanesi’.

Fin dalla sua origine l’ospedale ha rappresentato un modello di

qualita’ e innovazione in campo medico nel contesto regionale e

nazionale. E’ indiscusso, infatti, il contributo in che in questi

80 anni i professionisti dell’ospedale hanno saputo dare in vari

settori per il progresso delle cure e della medicina.

TANTI PRIMATI – Negli anni cinquanta fu eseguito a Niguarda dal

prof. De Gasperis il primo intervento in Italia in circolazione

extracorporea e, nello stesso anno, apri’ qui la prima Divisione

italiana di Chirurgia Toracica. Negli anni sessanta venne

realizzato il primo intervento in Italia di applicazione di

pacemaker artificiali. Negli anni settanta nell’ospedale

milanese apri’ la prima banca dei tessuti italiana, anticipatrice

di tutte le terapie attualmente in uso. Pochi anni dopo venne

realizzato il primo trapianto italiano di rene da vivente e fu

istituita la prima Neurorianimazione italiana. Negli anni

ottanta sempre a Niguarda apri’ la Divisione Oncologica Medica

Falck, fra le prime oncologie mediche ospedaliere in Europa e il

primo centro in ospedale di riabilitazione equestre. Negli anni

novanta fu fondato il Centro di Chirurgia dell’Epilessia, unica

struttura in Italia. Le innovazioni e i primati continuano fino

ai giorni nostri in molti campi della medicina e della ricerca.

E’ di pochi giorni fa il traguardo del 2000esimo trapianto di

fegato (nel 2018 Niguarda e’ stato il primo centro di Lombardia

per questo tipo di trapianto).

IERI E OGGI – Oggi, dopo una serie di trasformazioni strutturali

e organizzative importanti che ne hanno modificato la geografia

e il modo di lavorare, il Niguarda continua ad essere un

ospedale di grandi eccellenze. Centro di riferimento nazionale e

regionale per diverse patologie, comprese varie malattie rare, e’

sede di tutte le specialita’ cliniche e chirurgiche per l’adulto

e il bambino. La sua vera identita’ che lo contraddistingue e’ la

vocazione per il trattamento delle patologie ad elevata

complessita’, grazie alle competenze sull’urgenza e sul trauma,

alla presenza di attivita’ ultra specialistiche ed all’approccio

multidisciplinare della presa in carico.

Redazione