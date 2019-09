-ARRESTI DROGA GROANE, DE CORATO: BENE LAVORO FORZE DELL’ORDINE, A BREVE INCONTRO CON COMANDANTE GUARDIE DEL PARCO

UTILIZZO DRONI, BODY CAM E TELECAMERE FONDAMENTALI PER SICUREZZA

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 24 settembre 2019 – “Ritengo sia fondamentale che le circa

60 guardie del parco presenti in Lombardia, 8 dei quali al Parco

delle Groane, vengano utilizzati con sistemi piu’ adeguati ed

equipaggiati meglio, ovvero con droni, body cam e telecamere”.

Lo dichiara l’assessore alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia

locale della Regione Lombardia, Riccardo De Corato nel

ringraziare i Carabinieri del Comando provinciale di Milano “per

aver arrestato 16 persone accusate di traffico di droga in un

bosco nei pressi del Parco delle Groane”.

PARCO GROANE, CON ROGOREDO E SAN DONATO AREE SPACCIO DROGA – “Si

tratta di un’area nota – aggiunge De Corato – insieme al

boschetto di Rogoredo ed a quello di San Donato, per essere una

delle piazze di spaccio del Milanese. Ringrazio anche i militari

della Compagnia di Rho attraverso i quali nel 2015 sono state

avviate le indagini che oggi hanno portato all’arresto del

gruppo composto da cittadini italiani e marocchini”.

ASSESSORE: PRENDEREMO CONTATTI CON COMANDANTE GUARDIE PARCO –

“Il mio Assessorato – ha aggiunto De Corato – prendera’ contatto

con il comandante delle guardie del Parco delle Groane e con

quelli degli altri parchi per promuovere il controllo del

territorio. All’interno dell’accordo sulla sicurezza integrata

sottoscritto lo scorso 29 aprile in Prefettura a Milano con il

Ministero dell’Interno e Anci Lombardia, oltre alle forze

dell’ordine, e’ importante utilizzare anche le guardie dei parchi

che hanno funzione di polizia urbana per contrastare lo spaccio.

E’ infatti stata riconosciuta loro la funzione di Polizia locale

dall’ex Prefetto di Milano, attuale Ministro dell’Interno,

Luciana Lamorgese. Fino ad oggi hanno avuto altre funzioni, ma

adesso, che il problema legato alla vendita e al consumo di

droga ha raggiunto livelli emergenziali, soprattutto nei parchi,

e’ importante che siano anche sentinelle anti-spaccio”.

ENTRO FINE ANNO NUOVI BANDI PER POLIZIA LOCALE – “Come Regione,

entro fine anno – ha concluso De Corato – faremo un altro bando

per dotare i vigili di strumenti anche tecnologici, all’interno

del quale stiamo studiando il modo di inserire altresi’ la

Polizia Locale guardia parco, per combattere lo spaccio. Infine

spingeremo anche nella direzione di creare accordi tra gli enti

che gestiscono i parchi cosi’ che possano lavorare in sinergia”.