BAREGGIO – VARIANTE AL PGT, AL VIA L’ITER PER LA BAREGGIO DEL FUTURO

(mi-lorenteggio.com) Milano, 24 settembre 2019 – L’Amministrazione comunale guidata da Linda Colombo apre alla partecipazione per disegnare la Bareggio del futuro. Il prossimo 10 ottobre dalle 17.45 nella sala consiliare di via Marietti 8 si terrà infatti un incontro sul tema “Variante Pgt Bareggio – Idee e temi per il nuovo piano”. Tre i tavoli di lavoro: “Città esistente” (rigenerazione, centro storico, incentivi al recupero, consumo di suolo e ambiti di trasformazione), “Qualità della vita e attrattività urbana” (servizi pubblici, accessibilità, mobilità sostenibile, attrattività, sicurezza del territorio) e “Agricoltura e ambiente” (servizi ecosistemici, aree verdi, agricoltura, autonomia energetica).

L’invito a partecipare è rivolto a tutti i cittadini che vogliono collaborare segnalando problematiche specifiche che possono sfuggire agli occhi dei tecnici. I tavoli verranno coordinati da un professionista del Pgt. Alla fine della discussione i coordinatori dei singoli tavoli prepareranno una sintesi delle considerazioni emerse, che saranno poi illustrate nella seconda parte dell’incontro.

“L’obiettivo – ha detto il sindaco Linda Colombo, che ha la delega all’Urbanistica – è quello di avviare l’iter per la variante del Piano di governo del territorio partendo dal cittadino, che sta aspettando dal 2008. Tutte le ultime Amministrazioni comunali si sono infatti limitate a raccogliere osservazioni che poi non sono state prese in considerazione, dal momento che la variante al Pgt non è mai stata fatta”.

Le principali linee guida saranno il consumo di suolo zero e il recupero delle aree industriali dismesse tenendo in considerazione la vicinanza col centro storico, per una Bareggio rinnovata e più vivibile. “Ancora una volta – ha concluso il primo cittadino – andiamo a tappare una falla della Giunta Pd che, pur avendo avuto cinque anni a disposizione, ha avviato la variante al Pgt in scadenza di mandato senza ovviamente arrivare a nulla. Terremo comunque buone le osservazioni presentate dai cittadini in quella circostanza».

