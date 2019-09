FALLIMENTO THOMAS COOK, ASSESSORE MAGONI: “SUBITO CABINA REGIA NAZIONALE ED EUROPEA PER TUTELARE I TURISTI”

(mi-lorenteggio.com) Milano, 24 settembre 2019 – “In seguito al fallimento della prima

agenzia di viaggi al mondo, la Thomas Cook, diventa sempre piu’

urgente ed improrogabile l’istituzione di una cabina di regia

nazionale per individuare misure adeguate al sostegno dei

turisti e dei servizi a loro dedicati”.

Cosi’ Lara Magoni, assessore al Turismo, Marketing Territoriale e

Moda di Regione Lombardia, interviene in merito al fallimento

dell’agenzia di viaggi Thomas Cook.

ATTENZIONE AI VIAGGIATORI – “In questo momento – dice Lara

Magoni – il primo pensiero deve essere per il mezzo milione di

viaggiatori che vedranno le proprie vacanze rovinate e che

dovranno affrontare molti disagi; inoltre, grande attenzione va

riservata agli operatori che rischiano di non vedersi mai pagati

camere e servizi. Occorre immediatamente istituire una cabina di

regia nazionale ed europea che rimetta al centro delle politiche

turistiche i viaggiatori, la loro sicurezza e la loro tutela.

Non dobbiamo fermare il futuro, ma e’ certamente necessario

governarlo”.

PROFONDA TRASFORMAZIONE – “E’ davvero spiacevole vedere fallire

il primo tour operator della storia, ma questa e’ solo l’ultima

conferma di una trasformazione profonda dell’industria

turistica. In Italia abbiamo vissuto situazioni simili, che

hanno ridotto di un terzo le agenzie in pochi anni; lo stesso,

come vediamo, sta accadendo nel resto d’Europa. Certamente in

alcuni casi le responsabilita’ sono del management, ma e’ evidente

che in generale l’avvento delle compagnie low cost e delle

piattaforme Internet, con la loro concorrenza al ribasso, ha

rivoluzionato totalmente il settore” aggiunge l’assessore

regionale.

STRUMENTO IMPORTANTE – “Regione Lombardia – conclude Magoni – e’

da sempre attenta a questi mutamenti e ci siamo gia’ mossi in tal

senso, allargando piu’ in generale il ragionamento al settore

turistico, con l’introduzione del CIR, il Codice Identificativo

di Riferimento che deve essere indicato negli annunci di

promozione e commercializzazione delle CAV (Case e appartamenti

per vacanza) e degli appartamenti dati in locazione turistiche.

Il CIR e’ un primo importante strumento in grado di dare ordine e

tutela alla sicurezza del viaggiatore nonche’ agevolare le

attivita’ di controllo da parte delle autorita'”.

Redazione