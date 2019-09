SPORT, ATLETI E GESTIONE DEL PATRIMONIO, CAMBIAGHI: REGIONE IN CAMPO PER EDUCARE A NON SPRERPERARE GUADAGNI

(mi-lorenteggio.com) Milano, 24 settembre 2019 – Oltre 11 milioni di persone in Italia

praticano sport a livello professionale o dilettantistico.

Spesso sono giovani atleti eccellenti, tuttavia carenti sotto il

profilo di un’educazione alla cittadinanza economica attiva e

responsabile. Una volta terminata la vita da professionisti,

numerosi atleti non hanno piu’ altre fonti di reddito e le uscite

diventano ben superiori alle entrate. Una larghissima

percentuale non sa nulla di finanza e rischia di fidarsi delle

persone sbagliate in materia di investimenti o gestione delle

proprie finanze. Negli Stati Uniti, 12 anni dopo il ritiro dai

campi, come testimonia uno studio di Camerer e Lusardi, oltre il

15% dei campioni di football finisce in bancarotta.

Cio’ accade non solo a chi ha una carriera meno prestigiosa e

guadagna meno: anche i super campioni hanno oltre una

probabilita’ su sette di finire in poverta’. In Italia e in altre

nazioni l’assenza di una legge come quella che esiste negli

Stati Uniti non permette di avere informazioni precise ma la

cronaca europea riporta casi eclatanti di campioni finiti in

disgrazia, tanto che di recente la Uefa ha promosso il

‘Financial Management Training’, programma che ha l’obiettivo di

tutelare protagonisti ed ex sportivi in campo in materia di

truffe, investimenti fallimentari e societa’ in bancarotta.

Nel nostro Paese a partire dallo scorso anno e’ attivo il

progetto ‘Campioni di Risparmio’, nato dalla collaborazione tra

la Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al Risparmio

(FEduF) e la Commissione Nazionale Atleti del CONI ed il

sostegno di UBI Banca, per sensibilizzare gli atleti,

specialmente i piu’ giovani sulla gestione consapevole e corretta

del proprio denaro.

“Con l’evento ‘Campioni di Risparmio’- ha sottolineato Martina

Cambiaghi, Assessore a Sport e Giovani di Regione Lombardia –

alziamo ufficialmente il sipario all’accordo che l’Assessorato

allo Sport e Giovani di Regione Lombardia ha siglato negli

scorsi mesi con FEduF e Coni. Sono tante le componenti nella

vita di un atleta che a livello sportivo devono essere tenute in

debita considerazione. Grazie a FEduF e con questo primo di una

serie di appuntamenti dedicati, abbiamo voluto privilegiare un

aspetto importante come quello economico e di gestione delle

risorse finanziarie nella carriera di uno sportivo, ampliando a

360 gradi l’attenzione che Regione pone costantemente nella

crescita dei giovani lombardi”.

FEduF e’ nata su iniziativa dell’Associazione Bancaria Italiana

per diffondere l’educazione finanziaria in un’ottica di

cittadinanza consapevole e di legalita’ economica. L’evento apre

la collaborazione recentemente formalizzata tra FEduF e Regione

Lombardia per diffondere tra i giovani la necessaria

consapevolezza sull’importanza di prendersi cura del proprio

denaro in un’ottica di sostenibilita’ economica del loro futuro.

Testimonial del progetto la fiorettista olimpica Margherita

Granbassi, la tennista Mara Santangelo (vincitrice nel doppio

del Rolang Garros 2007) e la pattinatrice sul ghiaccio Valentina

Marchei. Gli atleti hanno assistito all’incontro ‘Fate il nostro

gioco’, a cura dei divulgatori scientifici di ‘Taxi 1729′, che

ha illustrato, attraverso le regole matematiche, i lati

nascosti, le scarse possibilita’ di successo e gli alti rischi

del gioco d’azzardo, con l’obiettivo di prevenire la diffusione

di questo pericoloso fenomeno.