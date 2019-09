VERNATE, PROSEGUONO A RITMI SERRATI I LAVORI PER LA NUOVA RSA DI “SERENI ORIZZONTI”

(mi-lorenteggio.com) Vernate, 24 settembre 2019 – Continuano a ritmi serrati e nel puntuale rispetto del cronoprogramma i lavori per la realizzazione della RSA nel Comune di Vernate da parte di “Sereni Orizzonti”, il gruppo friulano guidato da Massimo Blasoni e leader in Italia nella costruzione e gestione di residenze per anziani.

Gli operai hanno lavorato ininterrottamente per tutto il mese di agosto, riuscendo così a terminare i lavori di scavo delle fondamenta. Grazie al montaggio giovedì scorso della gru, sono quindi iniziate le elevazioni ed entro la fine dell’anno è previsto il completamento del volume grezzo in cemento armato dell’intera struttura.

Quello che sta per sorgere nella zona al margine ovest del centro abitato della frazione di Coazzano sarà un edificio di tre livelli fuori terra e a forma di “S”, in grado di ospitare 90 anziani non autosufficienti in stanze ampie e luminose, arredate in modo confortevole e dotate ciascuna del proprio bagno per disabili.

Oltre a un primo nucleo di 10 posti letto (4 camere doppie e 2 camere singole), al piano terra sono previsti reception, uffici amministrativi, una palestra per la riabilitazione, la lavanderia e gli spogliatoi per il personale, un ambulatorio per visite infermieristiche e medicazioni, una sala per servizi alla persona (podologo e parrucchiere), una cucina per la realizzazione dei pasti, un salone polifunzionale con angolo bar per attività ricreative e la sala per il culto. Tanto al primo quanto al secondo piano si troveranno invece una palestrina, una sala da pranzo, salottini di ricevimento, un soggiorno per le attività ricreative, servizi igienici per gli ospiti e due nuclei abitativi da 20 posti letto (9 camere doppie e 2 camere singole).

Come tutte le altre recenti costruzioni di “Sereni Orizzonti” nel resto d’Italia, anche questo edificio presenterà caratteristiche all’avanguardia per quanto riguarda l’ecosostenibilità e il risparmio energetico. Verranno inoltre riqualificate le aree adiacenti alla nuova RSA con la realizzazione di un parcheggio pubblico antistante la struttura, di un’area di verde pubblico attrezzato e di un marciapiede su via Colombo con pista ciclabile.

Con la realizzazione della RSA di Vernate il gruppo “Sereni Orizzonti” – presente in Italia, Germania e Spagna con 80 strutture per complessivi 5.600 posti letto – consolida la sua presenza in Lombardia. Altre sue sette strutture operano infatti da tempo nelle province di Milano (a Rodano, a Milano Lambrate e a Cusano Milanino), di Cremona (a Fiesco) e di Pavia (a Rivanazzano Terme e a Menconico).