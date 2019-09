BAREGGIO ADERISCE ALLA GIORNATA DEL DONO: VOTATE IL PROGETTO “FAMIGLIA AMICA!”

(mi-lorenteggio.com) Bareggio, 25 settembre 2019. Per la prima volta Bareggio ha aderito alla “Giornata del dono”, iniziativa promossa a livello nazionale dall’Istituto Italiano della Donazione. La Giunta comunale guidata da Linda Colombo ha deciso di partecipare al contest #DonoDay2019 con “Famiglia Amica”. Si tratta di un progetto a cura della cooperativa Comin e finanziata dal Comune che ha lo scopo di fare incontrare le famiglie con figli che hanno bisogno nella gestione familiare e nella organizzazione degli impegni quotidiani con altre famiglie che offrono in modo volontario e gratuito la loro disponibilità all’aiuto. Le famiglie volontarie con spirito di solidarietà donano così il proprio tempo a madri e padri soli senza reti di appoggio.

“E’ il quarto anno in cui viene promossa la Giornata del dono ma in precedenza Bareggio non aveva mai partecipato – dichiara il sindaco Linda Colombo -. Abbiamo deciso di aderire per dare visibilità a una delle molte iniziative positive che Bareggio propone. Il nostro paese non deve più stare nell’ombra, ci sono tantissimi progetti grazie a una rete di volontariato molto attiva. Purtroppo sono poco conosciuti perché finora non sono stati pubblicizzati a dovere. E’ nostra intenzione invertire la rotta e valorizzarli e questo è un primo passo”.

Il progetto Famiglia Amica sarà presentato il prossimo 6 ottobre in un apposito stand in piazza Cavour in occasione della festa del paese.

