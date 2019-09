Buccinasco (Mi) e Cislago (Va). Cadono da cavallo, soccorse due donne con l’elicottero

(mi-Lorenteggio.com) Buccinasco / Cislago, 25 settembre 2019 – Elisoccorso in azione nella giornata di oggi per due persone ferite dopo esser cadute da cavallo.

Il primo incidente, molto grave, è avvenuto in un impianto sportivo a Cislago, in provincia di Varese, in via Dante Alighieri, dove una donna di 52 anni è stata trasportata in codice rosso con l’elicottero, giunto da Como, all’ospedale Niguarda, a cause delle ferite riportate dopo una caduta da cavallo.

Nel pomeriggio, alle ore 16.25, nella frazione di Gudo Gambaredo, in via Guglielmo Marconi a Buccinasco, in provincia di Milano, in una scuderia, una ragazza di 18 anni è caduta da cavallo ed è stata soccorsa dal personale sanitario dell’elisoccorso e da un’ambulanza della Croce Rossa.

In entrambe i luoghi degli incidenti è giunta la Polizia Locale, che ha ricostruito la dinamica degli incidenti.

V. A.