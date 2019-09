CERNOBBIO/CO, WORLD MANUFACTORING FORUM, SALA: DA 4 MOTORI PER L’EUROPA DOCUMENTO CONGIUNTO PER PROMUOVERE CRESCITA TERRITORI

VICEPRESIDENTE A CERNOBBIO SUL FUTURO DEL MANIFATTURIERO

(mi-Lorenteggio.com) Cernobbio/CO, 25 settembre 2019 – Il futuro del settore

manifatturiero e le sfide globali dell’industria del futuro sono

stati il fulcro della prima giornata del World Manufacturing

Forum in corso a Cernobbio, a cui ha preso parte il

vicepresidente di Regione Lombardia Fabrizio Sala. All’incontro

erano presenti anche Sophie Cruz, Regional Councilor Auvergne

Rhone Alpes; Theresa Schopper, State Minister in charge of

policy coordination Baden Wurttemberg e Mireia Borrell,

Secretary for Foreign Affairs and the European Union Catalunya.

“I 4 motori per l’Europa (Lombardia, Baden Wurttemberg, Auvergne

Rhone Alpes e Catalunya), ovvero le quattro regioni che

rappresentano il motore economico dell’Europa, producendo oltre

il 9 per cento del Pil europeo, hanno presentato un documento

congiunto finalizzato a intensificare le collaborazioni

interregionali e promuovere lo sviluppo e la crescita dei

singoli territori” ha dichiarato Sala.

L’IMPORTANZA DI FARE RETE – “In uno scenario economico che muta

giorno dopo giorno – ha aggiunto il vicepresidente – e’

fondamentale fare rete tra Regioni per realizzare progetti

comuni e condivisi attraverso le associazioni di categoria e le

imprese dei territori con una forte connotazione internazionale,

come il mercato ormai chiede in tutti i settori dell’economia”.

LOMBARDIA MOTORE D’ITALIA – Il dato di qualche giorno fa e’

eloquente e sintomo di una grande vivacita’ imprenditoriale: a

Milano nascono in media 65 imprese al giorno. Un numero

incredibile, che fa del territorio lombardo un laboratorio

straordinario di ricchezza che fa da traino per tutto il paese.

“La Lombardia che da aprile ha la presidenza dei Quattro Motori

per l’Europa – ha sottolineato Sala – prosegue la sua rincorsa

europea, con le sue 100 mila aziende nel settore manifatturiero,

un quinto del totale nazionale, con un fatturato di circa 250

miliardi e un valore aggiunto di oltre 60 miliardi.

A fronte di questi straordinari numeri Regione Lombardia, nel

quadro della trasformazione industriale in corso, punta sulla

formazione e sulla riqualificazione della forza lavoro

esistente, al fine di aumentare sempre di piu’ la competitivita’

del settore manifatturiero”.

PREZIOSE SINGERGIE – Sala e’ tornato poi a parlare di sinergie:

“E’ fondamentale creare continue e costanti collaborazioni tra

Regioni, Imprese, Centri di ricerca e Universita’, in maniera

tale da avere l’opportunita’ di confrontarsi sui programmi di

politica industriale – ha spiegato-. E’ in quest’ottica che

agiscono i nostri bandi dedicati al settore manifatturiero, per

realizzare progetti in filiera, con il supporto delle

Universita'”.

INNOVAZIONE DIGITALE – Ma lo sviluppo del settore manifatturiero

passa anche attraverso la ricerca e l’innovazione. “Regione

Lombardia – ha chiosato il vicepresidente – intende promuovere

l’ecosistema dell’innovazione digitale attraverso i ‘Digital

Innovation Hub’ per supportare la trasformazione digitale delle

imprese, rafforzando la conoscenza rispetto alle opportunita’

offerte dalla trasformazione digitale nell’ambito del Piano

Industria 4.0 e stimolando l’offerta di servizi. Le imprese che

non hanno capito la portata della rivoluzione digitale che

stiamo vivendo – ha concluso Sala – sono destinate a perdere

competitivita’ e quindi a soccombere”.