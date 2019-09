CESANO BOSCONE, Q.RE TESSERA SENZA MEDICO: FRATELLI D’ITALIA PRESENTA INTERROGAZIONE E LANCIA PETIZIONE PER CHIEDERE NAVETTA GRATUITA

(mi-lorenteggio.com) Cesano Boscone, 25 settembre 2019 – Il Tessera è rimasto senza medico di famiglia. La chiusura dell’unico studio esistente in quartiere sta creando seri disagi alla popolazione residente, in maggioranza anziana e spesso con difficoltà motorie.

“Abbiamo presentato un’interrogazione – spiegano Simona Sanfelici e Fabio Raimondo, consiglieri comunali di Fratelli d’Italia – per chiedere all’Amministrazione comunale come intende fronteggiare il problema. La nostra proposta è quella di istituire una navetta gratuita che, su richiesta, possa accompagnare presso gli studi medici dislocati in altre zone della città, gli anziani con comprovate difficoltà motorie o per i quali risulta impossibile raggiungere con mezzi propri il medico di famiglia.”

“Per sostenere questa proposta – concludono Sanfelici e Raimondo – abbiamo promosso anche una petizione popolare. I residenti del Tessera potranno sottoscrivere la petizione sia presso la latteria di Sara Todaro, che ha condiviso con noi questa iniziativa, sia al banchetto che allestiremo lunedì 30 settembre al mercato in quartiere.”

V. A.