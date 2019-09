CLIMATE WEEK DI NEW YORK, CATTANEO: LOTTA AI CAMBIAMENTI CLIMATICI PARTA DAL BASSO

“TERRITORI MODELLI DI SVILUPPO IMPRONTATI SU ECONOMIA CIRCOLARE”

(mi-Lorenteggio.com) NY/USA, 25 settembre 2019 – “I territori si incontrano alla

‘Climate Week’ di New York: la lotta al cambiamento climatico

puo’ partire dal basso, dai territori, spesso modelli di sviluppo

improntati sull’economia circolate e sostenibile”.

Lo ha detto l’assessore all’Ambiente e Clima di Regione

Lombardia Raffaele Cattaneo, intervenendo durante la ‘Climate

Week’ a New York nell’ambito in un incontro in cui si e’ discusso

degli impegni che Stati, Regioni, Citta’ e imprese possono

assumersi per contrastare il cambiamento climatico, portando

l’esempio degli impegni assunti da Regione Lombardia.

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI – “Una delle azioni

principali per contrastare il cambiamento climatico e’ il lavoro

sull’efficientamento energetico degli edifici – ha ricordato

Cattaneo -. L’energia piu’ economica e pulita e’ infatti quella

che non si consuma e il nostro obiettivo e’ ridurre le emissioni

di gas serra del 40 per cento entro il 2030 e del 80 per cento

entro il 2050 sui valori del 2005 e ridurre il consumo

dell’energia totale del 10 per cento entro il 2020. Il 42 per

cento del consumo totale di energia in Lombardia avviene dagli

edifici”.

STANDARD EUROPEI – “In Lombardia – ha ricordato il titolare

lombardo all’Ambiente – abbiamo applicato gli standard europei

con 5 anni di anticipo: infatti dal 2016 le nuove costruzioni

devono essere autosufficienti (nZeb) dal punto di vista

energetico. Inoltre, il contributo della nostra regione allo

sviluppo delle fonti rinnovabili per il Paese e’ significativo ed

ha gia’ raggiunto e superato gli obiettivi assegnati dallo Stato

al 2020. Basti pensare che il 25 per cento della produzione

idroelettrica italiana si fa in Lombardia. La nostra Regione e’

caratterizzata da maggiori consumi di energia da fonti

rinnovabili – ha proseguito l’assessore – ed e’ al secondo posto

per potenza fotovoltaica installata e si caratterizza per l’alta

penetrazione delle installazioni su edificio. Gli impianti

fotovoltaici collocati su edifici con potenza inferiore ai 20

kW, costituiscono quasi il 90 per cento del parco fotovoltaico

regionale e rappresentano il 25 per cento di potenza complessiva

installata sul totale regionale”.

GLI IBVESTIMENTI – L’assessore all’Ambiente si e’ poi soffermato

sul lavoro svolto per aumentare l’efficientamento energetico

negli edifici pubblici: “Nei piccoli Comuni – ha ricordato –

abbiamo potuto finanziare interventi di efficientamento

energetico in 102 edifici pubblici (soprattutto uffici) con un

investimento di 21 milioni di euro. Nelle grandi citta’ invece

sono stati finanziati 32 interventi soprattutto in scuole e

impianti sportivi con un investimento pari a 43 milioni di euro,

parte dei quali sono stati utilizzati per promuovere interventi

di architettura sostenibile”.

RESPONSANILITA’ E TRASPARENZA – “Responsabilita’ e trasparenza

sono le basi con cui possiamo costruire un rapporto di fiducia

con i cittadini – ha chiosato Cattaneo – e coinvolgerli in

azioni che guardano al cambiamento climatico. In Lombardia, in

campo ambientale abbiamo costruito questo rapporto di fiducia

rendendo disponibili tutti i dati che riguardano le emissioni

climalteranti, sono disponibili infatti sia un inventario delle

emissioni INEMAR, sia un casto energetico. Inoltre, il governo

regionale ha da tempo preso un impegno stabile all’interno del

Climate Group, partecipando alla presentazione annuale delle

azioni adottate per contrastare il cambiamento climatico”.

OSSERVATORIO ECONOMIA CIRCOLARE – Durante il suo intervento,

Cattaneo ha poi ricordato che in Regione Lombardia “Con

l’Osservatorio Economia Circolare e Transizione Energetica

abbiamo aperto un dialogo tra Istituzioni, imprese, parti

sociali, Universita’, associazioni ambientali, un modo per dare

attuazione concreta agli obiettivi previsti dall’Agenda 2030 per

lo Sviluppo Sostenibile. E grazie a questo dialogo aperto – ha

concluso l’assessore – abbiamo potuto avviare siglare protocolli

di collaborazione sull’economia circolare anche direttamente con

le imprese, prima fra tutte l’Eni”.

Redazione